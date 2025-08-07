Головна Гроші Бізнес
В Україні з'явиться перший підземний індустріальний парк

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Проєкт планується реалізувати у Харкові
Підземні індустріальні парки існують лише в кількох країнах світу

Компанія «Бюро інвестиційних програм», яка є керуючою в індустріальних парках «Володимир» та «Нововолинськ», ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитра Кисилевського.

Проєкт планується реалізувати у Харкові. Початок земельних робіт заплановано на перший квартал 2026 року. Проєкт планується реалізувати у зв’язку з масштабними руйнуваннями промислової інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ у Харківської області.

Як повідомляла компанія, в індустріальному кластері Харківщини функціонують лише три з 15 підприємств, які спеціалізуються на машинобудуванні, металообробці, виготовленні гідравлічних систем та шкільних меблів. Водночас новий індустріальний парк функціонуватиме як автономний простір для підприємств, здатних працювати в умовах посилених безпекових ризиків.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області у місті Жовті Води з’явиться індустріальний парк «Жовті Води». Це створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, зокрема запровадив поняття «екоіндустріальний парк». Це інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів. Держава зі свого боку забезпечить підтримку таких парків у вигляді податкових пільг і фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Теги: індустріальний парк Харків бізнес

