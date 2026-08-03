Уряд ухвалив пакет підтримки аграріїв через російські атаки у Чорному морі

«Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції»

Сьогодні, 3 серпня, Кабмін прийняв перше рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через російські удари у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Сергія Корецького.

«Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур. Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін», – йдеться у повідомленні.

Корецький пояснив, що це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. «Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні», – сказав він.

Також голова уряду доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.

«Мінагрополітики моніторить ситуацію в щоденному режимі. У разі змін будемо оперативно ухвалювати необхідні рішення. Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі», – додав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький 2 серпня провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з агропродукцією.