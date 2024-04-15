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Кінокомпанія Warner Bros. встановила новий рекорд у міжнародному прокаті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кінокомпанія Warner Bros. встановила новий рекорд у міжнародному прокаті
Друга частина «Дюни» Дені Вільньова принесла студії $411,8 млн з-за кордону
фото: Warner Bros.

Компанія заробила $1 млрд у міжнародному прокаті за рекордні 15 тижнів

Кінокомпанія Warner Bros. заробила понад $1 млрд у міжнародному прокаті за рекордні 15 тижнів (попередній рекорд становив 17 тижнів). Про це повідомляє Deadline.

Лише друга частина «Дюни» Дені Вільньова принесла студії $411,8 млн з-за кордону, тоді як наступний великий реліз компанії – «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія» поповнив скарбничку на $278,6 млн. Натомість фільм «Вонка» приніс $164,1 млн, «Аквамен і загублене королівство» – $130 млн, «Мільйон хвилин» – $13,3 млн у Німеччині та «Одне життя» – $12,7 млн у Великій Британії.

«Досягнення цієї неймовірної віхи в такому прискореному темпі – предмет гордості для Warner Bros. Це свідчення, що наші команди найкращі у своєму класі – маркетингові, дистриб’юторські, творчі та кінематографічні», – розповіли співголови та генеральні директори Warner Bros. Motion Picture Group Пам Ебді та Майк Де Лука.

Наступні гучні прем’єри 2024 року для Warner Bros. включають «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» Джорджа Міллера, який дебютує наступного місяця на Каннському фестивалі, «Бітлджюс Бітлджюс» та «Джокер: Божевілля на двох». Зокрема, трейлер нового «Джокера» встановив новий рекорд Warner Bros. рекорд – 167 млн переглядів за добу.

Нагадаємо, для зйомок другої частини відомого фільму «Дюна» використовували лінзи української компанії Ironglass. Вона спеціалізується на відновленні та адаптації вінтажних кінооб'єктивів.

Як повідомлялося, кінокомпанія Warner Bros. анонсувала вихід п’ятої частини фільму «Матриця».

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Теги: фільм кіно гроші бізнес

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