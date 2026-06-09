Нардеп: перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію потребує комплексного аналізу

Кучеренко закликав до активнішої участі уряду та економічного блоку влади в обговоренні тарифної політики – нардеп

Ініціатива щодо перегляду тарифів на передачу та диспетчерське управління електроенергією потребує широкого обговорення та оцінки її впливу на економіку, бізнес і комунальну сферу. Таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, зміна тарифів матиме значний вплив на економіку, тому дискусія має виходити за межі питання фінансування окремої компанії та стосуватися загальної моделі функціонування енергетичного ринку.

«Потрібно оцінювати не лише потреби енергосистеми, а й вплив рішень на економіку загалом. У нинішніх умовах важливо зберігати баланс між фінансовою стійкістю енергетичного сектору та конкурентоспроможністю українського бізнесу», – підкреслив він.

Кучеренко також звернув увагу на необхідність активнішої участі уряду та економічного блоку влади в обговоренні тарифної політики – адже, на його переконання, питання потребує комплексного підходу, який включатиме аналіз ефективності чинної моделі роботи енергоринку, пошук механізмів зниження фінансового навантаження на споживачів та вдосконалення системи управління галуззю.

«Не можна розглядати тарифні рішення окремо від загального стану економіки. Підприємства, які працюють, створюють робочі місця, сплачують податки та забезпечують попит на енергетичні послуги, залишаються основою економічної стійкості країни», – наголосив депутат.

За його словами, уряд має ініціювати широку фахову дискусію щодо майбутньої моделі розвитку енергетичного сектору та джерел фінансування його потреб, щоб забезпечити стабільність енергосистеми без надмірного навантаження на економіку.

Раніше Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликав зберегти чинні тарифи на передачу та диспетчерське управління електроенергією до завершення детального аналізу економічних наслідків їх перегляду. В організації наголосили, що в умовах війни важливо знайти баланс між потребами енергетичної системи та підтримкою конкурентоспроможності українських виробників.