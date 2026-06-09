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Поступове скасування прайс-кепів допоможе вирівняти фінансовий баланс ринку – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Поступове скасування прайс-кепів допоможе вирівняти фінансовий баланс ринку – експерт

Інтеграція з ринком ЄС потребує лібералізації і поступового скасування прайс-кепів – Економічна експертна платформа

Подальша інтеграція українського енергоринку з європейським має супроводжуватися поступовим скасуванням прайс-кепів та усуненням накопичених ринкових дисбалансів. Цю думку висловив координатор експертних груп Економічна експертна платформа Олег Гетман.

За його словами, одним із ключових напрямів реформування енергосектору має стати зближення правил роботи українського та європейського ринків електроенергії.

«Важливим кроком має стати інтеграція українського ринку з європейським (Market Coupling) та поступове скасування граничних цін (price caps), що дозволить вирівняти фінансовий баланс», – наголосив Гетман.

Він також зазначив, що для розвитку нової генерації необхідно усунути регуляторні перепони, які стримують інвестиції та підключення нових об'єктів до мереж.

На думку Гетмана, лібералізація цінових обмежень разом із розвитком розподіленої генерації та врегулюванням боргів на енергоринку створить більш стійкі умови для функціонування галузі.

Раніше народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин назвав усунення ринкових бар’єрів, включно з прайс-кепами, необхідною передумовою для залучення інвестицій у нові генеруючі потужності.

Теги: інвестиції електроенергія

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