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Кравченко оприлюднив трекінг листа з підозрою Кривоносу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Кравченко оприлюднив трекінг листа з підозрою Кривоносу
Ситуація розгортається на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген»
фото з відкритих джерел

Кравченко: маршрут листа простежили до логістичного центру в Києві

Відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко ввечері 14 вересня опублікував скриншот відстеження поштового відправлення з повідомленням про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Руслана Кравченка.

Що показує трекінг

Відправлення з номером RO 1010 0156 240 прийняли в Києві (поштовий індекс 01010) 13 вересня о 16:33, а наступного ранку, о 07:14, воно вибуло з відділення. Далі, згідно з трекінгом:

  • о 08:02 14 вересня лист прибув до логістичного центру «Київ-Правий»;
  • о 10:30 залишив цей центр;
  • об 11:59 прибув до логістичного центру «Київ-Лівий».

Станом на 21:58 14 вересня, коли Кравченко перевіряв статус, запису про вручення відправлення адресату в системі не було. Тобто оприлюднений трекінг фіксує рух листа, а не факт його отримання Кривоносом.

Кравченко оприлюднив трекінг листа з підозрою Кривоносу фото 1
скриншот: Telegram-канал Руслана Кравченка

Позиція Кравченка

Того самого дня Кравченко опублікував текст самої підозри: за версією колишнього генпрокурора, Кривоносу інкримінують підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення дитини, яке, як стверджує Кравченко, дало підстави уникнути відповідальності через амністію. Юридичне обґрунтування способу вручення підозри він пояснював окремо, посилаючись на статті 481 і 278 Кримінального процесуального кодексу.

«Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій», – написав Кравченко.

Ввечері 14 вересня Кравченко також опублікував матеріали про діяльність НАБУ та САП і заявив, що представники НАБУ – за його твердженням, зокрема Олександр Абакумов – вимагали від керівництва Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора скасувати повідомлення про підозру.

«Якщо повідомлення про підозру було належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями, будь-яка спроба його скасувати або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання», – наголосив Кравченко.

Реакція НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком назвав оприлюднені Кравченком матеріали «маячнею» та «незрозумілим винаходом», а саму підозру – «телеграм-підозрою». За його словами, паперового документа він не бачив і особисто його ніхтo не вручав – ні йому, ні до приміщень НАБУ чи САП.

«Я не коментую і не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри», – сказав Кривонос.

Контекст: відставка й відсторонення Кравченка

Ситуація розгортається на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген», у межах якої слідчі дії проводили щодо самого Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та інших посадовців Офісу генерального прокурора. Кравченко подав заяву про відставку ще 7 вересня. 14 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ №905/2026 про відсторонення Кравченка від посади й звернувся до Верховної Ради з поданням про його звільнення.

Нагадаємо, того самого ранку 14 вересня Кравченко вперше заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу – саме після цього НАБУ повідомило, що підозру Кривоносу офіційно не вручали.

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Теги: операція «Карфаген» Руслан Кравченко Семен Кривонос САП НАБУ Генпрокурор прокуратура

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