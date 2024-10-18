Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК

Компанія перепросила у військових «за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету»

Працівники територіального центру комплектування нібито заблокували роботу заводу компанії-виробника вікон Steko. Про це йдеться в заяві компанії.

Раніше у Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами». У своїй заяві пресслужба компанії знову перепросила у військових «за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету».

Компанія запропонували свої вантажні автомобілі для будівництва окопів, бліндажів та укріплень, а також дрова для опалення.

«Наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у розв'язанні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників», – зазначає пресслужба.

Пресслужба компанії заявила, що робота їхнього заводу заблокована представниками ТЦК скріншот

Нагадаємо, у Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами», бо його нібито хотіли посадити в бус і забрати до військкомату. Про це розповів сам Положай, а дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я – як два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені себе поводити й говорити». Сам Положай у своїх соцмережах розповів, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час «величезної облави». Його зупинили для перевірки документів ТЦК, поліція і «купа якихось військових». Після цього ТЦК викликало «підкріплення автоматників у балаклавах», яким він знову показав документи.

Заява гендиректора Положая після інциденту з представниками ТЦК скріншот

Заява Steko щодо конфлікту за участю гендиректора Положая скріншот

До слова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту очільника компанії Steko Сергія Положая з працівниками ТЦК.