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Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
Раніше генеральний директор компанії Сергій Положай називав військових ТЦК «чортами»
фото з відкритих джерел

Компанія перепросила у військових «за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету»

Працівники територіального центру комплектування нібито заблокували роботу заводу компанії-виробника вікон Steko. Про це йдеться в заяві компанії.

Раніше у Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами». У своїй заяві пресслужба компанії знову перепросила у військових «за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету».

Компанія запропонували свої вантажні автомобілі для будівництва окопів, бліндажів та укріплень, а також дрова для опалення.

«Наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у розв'язанні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників», – зазначає пресслужба.

Пресслужба компанії заявила, що робота їхнього заводу заблокована представниками ТЦК
Пресслужба компанії заявила, що робота їхнього заводу заблокована представниками ТЦК
скріншот

Нагадаємо, у Дніпрі працівники ТЦК зупинили генерального директора компанії Steko, яка виробляє металопластикові вікна, Сергія Положая. Під час перевірки документів той назвав військових «чортами», бо його нібито хотіли посадити в бус і забрати до військкомату. Про це розповів сам Положай, а дніпровські Telegram-канали поширили уривок розмови чоловіка, схожого на гендиректора, з працівниками ТЦК.

На відео видно, як той стоїть в оточенні людей у військовій формі та поліціянтів й обурюється, що «в мене здоров’я – як два тебе або десять, а ти мені будеш розказувати, як мені себе поводити й говорити». Сам Положай у своїх соцмережах розповів, що напередодні ввечері гуляв у парку Дніпра під час «величезної облави». Його зупинили для перевірки документів ТЦК, поліція і «купа якихось військових». Після цього ТЦК викликало «підкріплення автоматників у балаклавах», яким він знову показав документи.

Заява гендиректора Положая після інциденту з представниками ТЦК
Заява гендиректора Положая після інциденту з представниками ТЦК
скріншот
Заява Steko щодо конфлікту за участю гендиректора Положая
Заява Steko щодо конфлікту за участю гендиректора Положая
скріншот

До слова, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту очільника компанії Steko Сергія Положая з працівниками ТЦК.

Теги: завод військомат Дніпро ТЦК бізнес

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