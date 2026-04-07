У Польщі жінка напала на українських біженок: її затримала поліція

Іванна Гончар
Правоохоронці затримали жінку та взяли її під варту
скриншот з відео

Кривдниця вимагала від жінок «забиратися в Україну»

У польській Познані правоохоронці затримали жінку, яка напала на двох громадянок України та вигукувала ксенофобські образи. Інцидент стався 4 квітня. Про це повідомила поліція Великопольського воєводства, пише «Главком».

У мережі з’явилося відео, на якому жінка поводиться агресивно та намагається вдарити постраждалих. За попередніми даними, вона могла перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту нападниця вигукувала: «Це, чорт забирай, Польща, а не Україна», а також погрожувала викликати поліцію та вимагала від жінок «забиратися в Україну».

Правоохоронці затримали жінку та взяли її під варту. Її дії кваліфікують як напад і образу за етнічною ознакою. За це їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що затримана вже раніше фігурувала у кримінальних провадженнях, зокрема за погрози, образи, крадіжки, шахрайство та керування автомобілем у стані сп’яніння.

Нагадаємо, у центрі Варшави звичайна спроба дрібної крадіжки переросла у кривавий інцидент із ксенофобським підтекстом. П’яна пара напала на українок-продавчинь, які намагалися завадити пограбуванню. 

У Польщі жінка напала на українських біженок: її затримала поліція
