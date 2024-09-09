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Росіяни атакували енергетичні об'єкти у семи областях: яка ситуація зі світлом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни атакували енергетичні об'єкти у семи областях: яка ситуація зі світлом
Енергетики закликають українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години – з 17:00 до 22:00
фото з відкритих джерел

Роботи з відновлення електропостачання тривають

За минулу добу, 8 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.

Енергетики відновили живлення для понад 17 тисяч споживачів
Енергетики відновили живлення для понад 17 тисяч споживачів
інфографіка Міненерго

Роботи з відновлення електропостачання тривають.

«Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні. 

Енергетики закликають українців і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години – з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, з початку 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,1 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій. Про це йдеться в повідомленні компанії.  В ньому зазначається, що готуючись до наступного опалювального сезону зусилля енергетиків спрямовані на відновлення потужностей, що були пошкоджені чи зруйновані під час масованих обстрілів. Загалом за вісім місяців 2024 року ДТЕК інвестував у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,1 млрд грн власних коштів. 

До слова, розвиток вітрової енергетики дасть змогу через два роки відмовитися від графіків відключень світла. Про це заявив регіональний директор в українському підрозділі міжнародної компанії Notus Energy Олександр Подпругін. Водночас Подпругін попереджає: якщо орієнтуватися на інші види генерації – позитивних змін доведеться чекати не менш ніж пʼять років. При цьому він наголосив, що будівництво нових ВЕС затримується через те, що для отримання кредиту операторам ринку необхідно надати банкам гарантії щодо джерела погашення позики, якими є довгострокові контракти на постачання електроенергії з великими споживачами.

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Теги: Укренерго енергетика обстріл

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