«Нічого досягти не вдалося». Трамп заявив про відсутність домовленостей із Нетаньягу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США та Ізраїль не узгодили позиції щодо Ірану
фото: The White House

Президент США наполіг на продовженні переговорів із Тегераном, тоді як Ізраїль виступає за жорсткіші дії

Президент США Дональд Трамп провів зустріч у Вашингтоні з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, однак сторони не досягли остаточних домовленостей щодо Ірану. За словами американського лідера, переговори були конструктивними, але ключові рішення відклали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

«Я щойно завершив зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу… Це була дуже хороша зустріч, чудові відносини між нашими двома країнами тривають», – зазначив він.

Водночас президент США наголосив, що домовленостей щодо Ірану під час зустрічі досягти не вдалося. «Нічого остаточного досягнуто не було, окрім того, що я наполягав на продовженні переговорів з Іраном, щоб з'ясувати, чи може бути укладена угода, чи ні», – заявив Трамп.

За його словами, під час розмови також обговорювали попередній досвід взаємодії з Тегераном. «Минулого разу Іран вирішив, що їм краще не укладати угоду, і вони зазнали удару «Опівнічного молота». Сподіваюся, цього разу вони будуть більш розважливими й відповідальними», – додав він.

Окрім іранського питання, лідери обговорили ситуацію в секторі Гази та загальну безпекову обстановку на Близькому Сході. За даними американської сторони, позиції Вашингтона й Тель-Авіва щодо Ірану частково різняться: Нетаньягу виступає за жорсткіші кроки, включно з можливістю застосування військової сили, тоді як Трамп допускає варіант дипломатичної угоди щодо ядерної програми.

Нагадаємо, що Ізраїль повідомив Вашингтону, що може завдати прицільних ударів по іранських об’єктах, якщо Тегеран продовжить розвиток балістичних ракет і перетне визначену «червону лінію». Ізраїль відстежує військові програми Ірану та не виключає силового сценарію, водночас в ізраїльських колах побоюються, що США можуть обмежитися точковими ударами, які не знищать ключові можливості Тегерана.

