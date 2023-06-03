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Метінвест планує постачати сталь для відновлення українських мостів – СЕО компанії

glavcom.ua
Метінвест планує постачати сталь для відновлення українських мостів – СЕО компанії
Метінвест працює з містами, які найбільше потребують допомоги, особливо з Маріуполем
фото: Метінвест

За даними Світового банку, через рік війни збитки на території України становлять 135 мільярдів доларів США

Влада та найбільші промислові групи України вже працюють над проєктами з відновлення держави після війни. Реалізація цих проєктів вимагатиме внеску тисяч іноземних компаній, зокрема італійських, водночас українські компанії вже визначили орієнтири і готові постачати все, що необхідно, для відбудови. Про це пише у своєму матеріалі провідна італійська газета la Repubblica.

«Щиро кажучи, план відновлення України все ще залишається на папері, але він потенційно мобілізує величезні ресурси – за оцінкою Світового банку, від 411 мільярдів до трильйона доларів США – від моменту підписання мирної угоди, яка нині все ще здається далекою перспективою. Тим часом українська влада та великі промислові групи вже працюють над ідеєю відновлення. Два конгломерати, які найактивніше беруть участь у цій розвідувальній роботі, – металургійна Група Метінвест та енергетичний гігант ДТЕК. Керівники цих промислових груп, Юрій Риженков та Максим Тимченко, поставили перед собою амбітну мету: відновити в південно-східних регіонах України роботу підприємств, які захопили росіяни після місяців кровопролитних боїв», – пише видання.

Зокрема, Риженков адаптує заводи Метінвесту до виробничої та іншої діяльності, відмінної від основного бізнесу, саме для того, щоб бути готовими до початку реконструкції, вказує газета. Паралельно вони розвивають відносини та зв'язки із західними партнерами та компаніями, які зацікавлені взяти участь у великому плані відновлення.

«Метінвест працює з містами, які найбільше потребують допомоги, особливо з Маріуполем, де розробляється план реконструкції міста, на який компанія вже виділила 1,5 мільйона євро. Мета – перепланувати місто за рекомендаціями  досвідчених міжнародних експертів. Місто не буде колишнім, воно має змінитися, цілком очевидно, що ми не відбудуємо величезний металургійний завод таким, як він був до війни, але ми будемо там, ми побудуємо нові металургійні заводи, які будуть виробляти зелену сталь»,– розповідає Риженков.

За даними Світового банку, через рік війни збитки на території України становлять 135 мільярдів доларів США, зокрема житлового сектору (38%), транспорту (26%), енергетики (8%), торгівлі та промисловості (8%) і сільського господарства (6%). Невідкладні заходи коштуватимуть 14 мільярдів доларів США.

«Це правда, що багато мостів зруйновано, особливо в південно-східній частині країни, але Метінвест може постачати сталь для відновлення мостів, як ми це зробили з мостом Сан-Джорджо в Генуї. Щодо залізниці: оскільки деякі її ділянки пошкоджені, а «Азовсталь» наразі не може постачати рейки, якими вона традиційно забезпечувала «Укрзалізницю» до вторгнення,  ми розглядаємо можливість залучення сторонніх постачальників і паралельно – нових підприємств, які могли б виробляти потрібний матеріал для відновлення залізниці», – пояснює Риженков.

Раніше СЕО Метінвест також заявив, що компанія має намір виробляти DRI-продукцію (вуглецево-нейтральну сталь) на відбудованих заводах у Маріуполі. Покупців майбутньої продукції вже шукають – у Швеції, Австрії та Німеччині.

Теги: будівництво Маріуполь Азовсталь завод

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