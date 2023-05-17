В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається

Українські олійні заводи зіштовхнулись із проблемами, повʼязаними з квотами на експорт продукції по морському коридору

У виробників олії в України виникли великі проблеми. Деякі заводи були змушені призупинити свою роботу. Про це у своєму Telegram написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами, проблеми виникли через недостатні квоти на експорт олії морським коридором. Тобто, через те, що нема змоги відвантажити вироблену соняшникову олію, доводиться зупиняти роботу заводів.

«Проблема настільки серйозна, що деякі заводи (наприклад, завод «Олсідс») зупинилися у звʼязку з перевиробництвом», – повідомив Гетьманцев після зустрічі з членами асоціації «Укроліяпром».

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Він додав, що потрібно терміново втрутитися в цю ситуацію та якнайшвидше виправити проблеми, повʼязані із експортом української продукції.

«Переконаний, разом з Міністерством інфраструктури та МінАПК ми маємо терміново втрутитися в ситуацію та виправити проблеми експорту продукції з високою доданою вартістю», – написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі триває масштабна крадіжка зерна і вивезення його з України в Росію. Оскільки залізничних вагонів не вистачає, пшеницю вивозять автотранспортом та морем.

У своїх телеграм-каналах пропагандисти відзвітували про те, що до Севастополя з Мелітопольського району надійшли десятки тисяч тонн зернових: пшениця, ячмінь, гірчиця і соняшник.

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А так званий т.в.о. губернатора Запорізької області Євген Балицький особисто їздить на доповідь до Путіна зі звітом про кількість уже вивезеного зерна і про плани щодо подальшого вивезення. У Кремлі зраднику довели новий план – вивезти з окупованої частини Запорізької області 2 мільйони тонн зерна.

«Близько мільйона тонн використовують, зокрема й вивозять, самі фермери і трейдери. Мільйон тонн виробленого зерна ми можемо вивозити», – відразу заявив Балицький і описав, скільки і хто вивезти зможе.

Гауляйтер, щоправда, поскаржився на дві проблеми, які заважають масштабним крадіжкам. Перша – Бердянський порт не внесений до міжнародного реєстру. Друга – не вистачає товарних вагонів – 600 штук, щоб залізницею переправити крадене.