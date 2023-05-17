Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається
Олійна галузь має великі проблеми, які має допомогти вирішити влада
фото з відкритих джерел

Українські олійні заводи зіштовхнулись із проблемами, повʼязаними з квотами на експорт продукції по морському коридору

У виробників олії в України виникли великі проблеми. Деякі заводи були змушені призупинити свою роботу. Про це у своєму Telegram написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев. 

За його словами, проблеми виникли через недостатні квоти на експорт олії морським коридором. Тобто, через те, що нема змоги відвантажити вироблену соняшникову олію, доводиться зупиняти роботу заводів.

«Проблема настільки серйозна, що деякі заводи (наприклад, завод «Олсідс») зупинилися у звʼязку з перевиробництвом», – повідомив Гетьманцев після зустрічі з членами асоціації «Укроліяпром».

Він додав, що потрібно терміново втрутитися в цю ситуацію та якнайшвидше виправити проблеми, повʼязані із експортом української продукції.

«Переконаний, разом з Міністерством інфраструктури та МінАПК ми маємо терміново втрутитися в ситуацію та виправити проблеми експорту продукції з високою доданою вартістю», – написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі триває масштабна крадіжка зерна і вивезення його з України в Росію. Оскільки залізничних вагонів не вистачає, пшеницю вивозять автотранспортом та морем. 

У своїх телеграм-каналах пропагандисти відзвітували про те, що до Севастополя з Мелітопольського району надійшли десятки тисяч тонн зернових: пшениця, ячмінь, гірчиця і соняшник.

А так званий т.в.о. губернатора Запорізької області Євген Балицький особисто їздить на доповідь до Путіна зі звітом про кількість уже вивезеного зерна і про плани щодо подальшого вивезення. У Кремлі зраднику довели новий план – вивезти з окупованої частини Запорізької області 2 мільйони тонн зерна.

«Близько мільйона тонн використовують, зокрема й вивозять, самі фермери і трейдери. Мільйон тонн виробленого зерна ми можемо вивозити», – відразу заявив Балицький і описав, скільки і хто вивезти зможе.

Гауляйтер, щоправда, поскаржився на дві проблеми, які заважають масштабним крадіжкам. Перша – Бердянський порт не внесений до міжнародного реєстру. Друга – не вистачає товарних вагонів – 600 штук, щоб залізницею переправити крадене.

Читайте також: Зернова угода. Судна зможуть заходити у Миколаївський порт та «Ольвію»
Теги: Данило Гетманцев Telegram пшениця Миколаїв завод експорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка агресора продовжує зазнавати втрат
Війна на виснаження. Чи є у Кремля шанси на перемогу?
11 травня, 15:59
Бізнесмен нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)
5 травня, 10:35
У РФ загорівся єдиний на території країни завод із виробництва РСЗВ
У російській Пермі загорівся завод із виробництва озброєння (фото)
29 квiтня, 22:23
Величезний стовп диму здійнявся в результаті пожежі на нафтобазі в Севастопоолі
Удар безпілотника по Севастополю, окупанти обстріляли Херсонщину: головне за ніч
29 квiтня, 07:25
Сергій Макогон
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
10 травня, 13:45
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога
Захисники відбили 50 атак ворога на найгарячіших напрямках – Генштаб
4 травня, 18:49
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
8 травня, 12:48
Катрін Денев читає вірш Лесі Українки «Надія»
Французька акторка зачитала вірш Лесі Українки на відкритті Каннського кінофестивалю (відео)
16 травня, 22:44
Унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет у Миколаєві
Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
Вчора, 07:07

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 25 хвилин
В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається
В Україні почали зупиняти роботу заводів із виробництва олії: що відбувається
Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини
Зеленський відреагував на чергову атаку терористів, яка забрала життя дитини
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
Техногенний шантаж вийшов із-під контролю. На Херсонщині окупанти опинилися в пастці
Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня
Зернову угоду продовжено, ВАКС ухвалив рішення щодо судді Князєва. Головне за 17 травня
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Інтерв'ю Буданова викликають подив
20K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
19K
Буданов назвав перевагу Росії у війні
13K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
12K
Радбез ООН скликає засідання на вимогу Росії
12K
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту