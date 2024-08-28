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«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи

соціальний проєкт
Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи

Понад 1000 напівсиріт авіакомпанія «Українські вертольоти» привітала з початком навчального року

Український бізнес відгукнувся на заклик президента допомагати ветеранам та сім'ям загиблих воїнів ЗСУ.

«Центр підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих», що є підрозділом компанії «Українські вертольоти», продовжує свій соціальний проєкт підтримки дітей загиблих Захисників. Ця ініціатива реалізується спільно з Київською обласною військовою адміністрацію і територіальними громадами Київщини.

«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи фото 1

Понад 1000 напівсиріт авіакомпанія «Українські вертольоти» привітала з початком навчального року, подарувавши сертифікати номіналом в 10 тис. грн. З ними в одній із торговельних мереж діти зможуть купити все необхідне для школи. Також, крім подарунків, малеча мала змогу відвідати ляльковий театр, а старші діти - Національний цирк України й переглянути святкові програми.

«Ми, як відповідальний бізнес, розуміємо наскільки важливо зараз підтримувати такі ініціативи і давати приклад для інших компаній робити це також. Адже наша авіакомпанія не просто говорить, ми реально займаємося благодійними справами і ось, для прикладу, готуємо дітей загиблих Героїв до школи. Також взяли під шефство 14 повних сиріт і працівники нашого Центру щомісяця займатимуться їхніми потребами. Загалом на заходи для дітей компанія спрямувала більше 13 млн грн», - прокоментував захід керівник «Центру підтримки учасників бойових дій та членів сімей загиблих» Євгеній Тимошенко.

«Українські вертольоти» допомогли дітям загиблих Героїв підготуватися до школи фото 2

«Українські вертольоти» невпинно допомагають українській армії і з початку повномасштабної агресії перерахували більше 145 млн грн на боротьбу з ворогом. Крім того, «Центр підтримки учасникам бойових дій та членів сімей загиблих», що є підрозділом авіакомпанії, за місяць діяльності надав допомогу у лікуванні та реабілітації десятьом ветеранам, кільком сім'ям загиблих захисників.

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Теги: діти освіта бізнес

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