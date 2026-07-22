Морський перевізник Maersk призупиняє роботу в Чорноморську: в компанії назвали причини

Судна, які прямували в Чорноморськ, перенаправлять в Констанцу

Перевезення припиняються через безпекову ситуацію

Фідерний оператор Maersk заявив про тимчасове припинення перевезень до України через Чорноморський рибний порт у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на операційну діяльність, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що судно MEDKON MIRA V.629S, з імпортним вантажем, який було заплановано до вивантаження в Чорноморському рибному порту, буде переадресовано та вивантажено в порту Констанца (Румунія).

Усі імпортні відправлення з портом вивантаження, які наразі знаходяться в Порт-Саїді або очікуються до прибуття в Порт-Саїд, також плануються до перенаправлення в Констанцу, Румунія.

Компанія також пропонує клієнтам безкоштовне скасування експортних букінгів. Для букінгів, з контейнерами зі статусом Gate in пропонується зміна порту навантаження з Чорноморьська на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту.

Компанія рекомендувала клієнтам узгоджувати всі зміни через службу підтримки. Самостійне коригування відправлень через сайт Maersk може призвести до автоматичного нарахування штрафів та зміни вартості фрахту.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Також морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який після завантаження кукурудзою виходив із порту Великої Одеси. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Після атаки тривала пошуково-рятувальна операція, під час якої вдалося врятувати вісьмох людей.