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В Україні набула чинності нова вимога до міжнародних автоперевезень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні набула чинності нова вимога до міжнародних автоперевезень
В Україні працює понад 100 центрів, які здійснюють оформлення та обслуговування карток до смарттахографів
колаж: Мінрозвитку

Нова вимога не поширюється на всі вантажні автомобілі

З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності нова вимога для міжнародних автомобільних перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що усі вантажні транспортні засоби, які вперше реєструються для виконання міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарттахографами другого покоління (G2v2).

«Ця вимога є частиною виконання зобов'язань України в межах Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з Європейським Союзом («транспортний безвіз») та ще одним кроком до інтеграції українського автомобільного транспорту до єдиного транспортного простору ЄС», – йдеться у повідомленні.

Міністерство пояснило, що смарттахограф другого покоління автоматично фіксує режими праці та відпочинку водія, а також визначає місцезнаходження транспортного засобу. Порівняно зі звичайними цифровими тахографами він має вищий рівень захисту від втручання та забезпечує більш точний контроль за дотриманням правил міжнародних перевезень.

Водночас, як зазначається, нова вимога не поширюється на всі вантажні автомобілі. Встановлення смарттахографів є обов'язковим лише для тих вантажівок, які з 1 липня 2026 року вперше реєструються в Україні для здійснення міжнародних перевезень.

Міністерство розвитку додало, що наразі в Україні працює понад 100 центрів, які здійснюють оформлення та обслуговування карток до смарттахографів. Уже видано понад 29 тис. таких карток. Також триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті роботі з новими пристроями.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій оновило правила міжнародних автобусних перевезень. Зокрема, змінено строки розгляду заяв в онлайн-кабінеті перевізника та посилено контроль за фактичним виконанням маршрутів.

До слова, Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Угода відкриває можливість для регулярних вантажних і пасажирських перевезень між країнами та створює нові логістичні маршрути для українських компаній.

Теги: автомобіль Міністерства розвитку громад і територій

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