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Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі. Його судно уразив російський дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі. Його судно уразив російський дрон
Рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує
фото: ДПСУ

Російський безпілотник атакував цивільне судно в Чорному морі, відтоді один з моряків дрейфував у рятувальній шлюпці

Морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo. Як інформує «Главком», про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, увечері 17 липня російський безпілотник уразив цивільне судно в Чорному морі.

Прикордонники врятували філіппінця, який добу провів у морі. Його судно уразив російський дрон фото 1

«Більшість екіпажу евакуювали військові моряки, однак один із членів екіпажу – електромеханік, громадянин Філіппін – залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі», – повідомили у відомстві.

Наступного вечора військовослужбовці 26-го прикордонного загону виявили шлюпку за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу.

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«Операцію провели в повній темряві під постійною загрозою повторних ударів російських дронів. Моряка успішно евакуювали та доставили до безпечного місця – медична допомога не знадобилась», – зазначили у Держприкордонслужбі.

У відомстві наголосили, що рятувальна операція завершилася успішно, а життю моряка наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

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Теги: прикордонники окупанти військові безпілотник

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