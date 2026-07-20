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Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Бізнес б'є на сполох: поки глава регуляторної служби Кучер не реагує, залізничні перевезення дорожчають
Олексій Кучер

Бізнес попереджає, про те, що ціни зростуть буквально на все

Майже два тижні Державна регуляторна служба на чолі з Олексієм Кучером не оприлюднює рішення щодо звернення шести бізнес-асоціацій, які просили заблокувати 30-відсоткове підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці». Тим часом представники промисловості стверджують, що перевізник уже підвищує вартість перевезень через механізм аукціонів на оренду вагонів, а зміна уряду може ще більше затягнути розгляд питання. Про це представники профільних асоціацій повідомили у коментарях «Главкому».

Президент Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій зазначає, що галузеві об'єднання ще у червні проводили зустріч із представниками Державної регуляторної служби, які тоді декларували готовність до відкритого діалогу з бізнесом.

За його словами, після подання спільного звернення асоціації очікують на офіційну реакцію ДРС. Водночас попереднє звернення бізнесу до тодішнього прем'єр-міністра Юлії Свириденко було передано на опрацювання Міністерству економіки, однак після зміни складу уряду ситуація фактично зависла в повітрі.

«Ми чекаємо на відповідь. Але тепер уже, мабуть, доведеться знову звертатися і до нового прем'єр-міністра», – говорить Салій.

Він наголошує, що галузеві асоціації не виступають проти самої реформи тарифоутворення, однак вважають неприйнятним механічне підвищення тарифів без економічного обґрунтування.

На його переконання, наслідки такого рішення відчують не лише промислові підприємства, а й усі українські споживачі.

«Ми будемо змушені підняти ціни слідом за підвищенням тарифів "Укрзалізниці". Це означає, що подорожчає практично будь-який товар на полицях магазинів», – зазначив він.

Салій також різко розкритикував підходи менеджменту «Укрзалізниці», назвавши їх «середньовічними методами ведення економіки», та висловив сподівання, що після зміни уряду можуть бути переглянуті підходи до управління компанією.

Водночас від самої Державної регуляторної служби бізнес очікує принаймні дотримання законних процедур.

«Але якщо навіть процедура буде витримана, це лише відтермінує проблему на кілька тижнів. Рішення все одно ухвалюють інші», – зазначив президент Спілки виробників будматеріалів.

Бізнес побоюється, що рішення вже фактично погоджено

Не отримала відповіді від голови ДРС Олексія Кучера і Українська асоціація виробників феросплавів.

Виконавчий директор асоціації Сергій Кудрявцев повідомив, що, за інформацією, озвученою під час засідання парламентського комітету цього тижня, Державна регуляторна служба наразі «продовжує процедуру погодження проєкту наказу»...

При цьому, за його словами, Міністерство економіки вже погодило документ.

«Ми так розуміємо, що Мінекономіки погодило підвищення тарифів», – сказав він.

Кудрявцев також звернув увагу, що паралельно із дискусією навколо тарифів підприємства вже зіткнулися зі зростанням вартості користування вагонами «Укрзалізниці».

За його словами, після переведення вагонів компанії на аукціонний механізм вартість їх оренди для бізнесу зросла приблизно на 30–40%.

«Тобто виходить, що ще до офіційного підвищення тарифів витрати підприємств уже збільшуються через інші механізми», – зазначає він.

Представник асоціації наголошує, що для феросплавної галузі транспортні витрати зрештою перекладаються на покупця продукції, а підвищення вартості перевезень поширюється по всьому виробничому ланцюгу.

«Ця тема триває фактично ще з 2012 року. Досі немає прозорої собівартості вантажних перевезень. Фактично використовується тарифний збірник ще 1986 року», – зазначає Кудрявцев.

При цьому він побоюється, що після зміни уряду ухвалення рішень може ще більше затягнутися через кадрові перестановки та реорганізацію міністерств.

«Поки уряд буде формуватися і визначати відповідальних за промислову політику, може минути ще кілька місяців. А "Укрзалізниця" тим часом буде робити те, що вважає за потрібне», – вважає він.

Нагадаємо, 9 липня шість галузевих асоціацій звернулися до голови Державної регуляторної служби Олексія Кучера із вимогою відмовити у погодженні проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій щодо підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%.

У зверненні бізнес заявив про порушення регуляторних процедур, відсутність належного економічного обґрунтування та попередив про можливі масштабні наслідки для економіки. За оцінками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів такого масштабу може коштувати Україні до 96 млрд грн ВВП щороку, скоротити експортну виручку на $2,4 млрд та зменшити бюджетні надходження на 36 млрд грн. Станом на сьогодні Державна регуляторна служба публічно не повідомляла про результати розгляду звернення бізнес-асоціацій.

Теги: Мінекономіки Укрзалізниця бізнес перевезення

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