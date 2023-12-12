На Invest Weekend Ігор Ільчишен представив три нових готелі

«Всі три об’єкти будуть створені за унікальним концептом»

У межах Invest Weekend в Буковелі 25 листопада девелопер, засновник та СЕО Ama Family Resort Ігор Ільчишен представив три нових готельних проєкти.

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«Всі три об’єкти будуть створені за унікальним концептом. Вони задаватимуть на ринку тренд на створення якісних готельних проєктів, у які хочеться приїжджати та інвестувати», – коментує девелопер Ігор Ільчишен.

New Secret Brand by AMA – пʼятизірковий готель в с.Поляниця, на 144 апартаменти, який розроблений з проєктною групою. У комплексі запроєктовано спа з всесезонним інфініті басейном, спортивним та йога залами, лоббі з подвійним світлом, лижними та дитячими кімнатами, коворкінгом, підземним та наземним паркінгами. Окупність інвестиції у комплексі 10 % річних та до 17% з капіталізацією. Початок будівництва – навесні 2024 року, а введення в експлуатацію заплановано на 2-й квартал 2027 року.

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Другий – автентичне котеджне містечко PÓTAY в Яблуниці спільно з архітектурно-будівельною компанією COSMOS in. Складається з окремих 31 будинків з власними чанами на терасі та 22 дуплексів. І все це з виглядом на гори Говерла та Петрос.

Окупність інвестиції у комплексі 12% річних, до 17% з капіталізацією. Вже почали будувати та плануємо відкрити двері в другому кварталі 2025.

Третій – апарт-готель WOL у центрі Вінниці, спільно з дизайн-бюро ТЕМО. Складається з 67 апартаментів. У об’єктів наявна власна інфраструктура з рецепції, спортивного залу, коворгінгу, ресторану для сніданків та приміщення під комерційну діяльність. Окупність інвестиції у цьому комплексі 11% річних та до 15% з капіталізацією. Початок будівництва запланований на зиму 2024, а введення в експлуатацію – в 3 кварталі 2025.

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Управляючою компанією трьох об’єктів стане Ribas Hotels Group, яку очолює Артур Лупашко.

Нагадаємо, Invest Weekend проходив з 24 по 26 листопада в Буковелі. За три дні на форум завітало більше 400 учасників з усієї України. Окрім виступу ключових спікерів, на учасників чекали панельні дискусії, ворк-шопи, Q&A сесії, бранчі, потужна синергія інвестицій, бізнесу, мистецтва та людей з соціально відповідальною позицією.