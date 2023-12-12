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На Invest Weekend Ігор Ільчишен представив три нових готелі

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Invest Weekend Ігор Ільчишен представив три нових готелі
New Secret Brand by AMA – пʼятизірковий готель в селі Поляниця, на 144 апартаменти
концепт: Ігор Ільчишен

«Всі три об’єкти будуть створені за унікальним концептом»

У межах Invest Weekend в Буковелі 25 листопада девелопер, засновник та СЕО Ama Family Resort Ігор Ільчишен представив три нових готельних проєкти.

«Всі три об’єкти будуть створені за унікальним концептом. Вони задаватимуть на ринку тренд на створення якісних готельних проєктів, у які хочеться приїжджати та інвестувати», – коментує девелопер Ігор Ільчишен.

New Secret Brand by AMA – пʼятизірковий готель в с.Поляниця, на 144 апартаменти, який розроблений з проєктною групою. У комплексі запроєктовано спа з всесезонним інфініті басейном, спортивним та йога залами, лоббі з подвійним світлом, лижними та дитячими кімнатами, коворкінгом, підземним та наземним паркінгами. Окупність інвестиції у комплексі 10 % річних та до 17% з капіталізацією. Початок будівництва – навесні 2024 року, а введення в експлуатацію заплановано на 2-й квартал 2027 року.

Другий – автентичне котеджне містечко PÓTAY в Яблуниці спільно з архітектурно-будівельною компанією COSMOS in. Складається з окремих 31 будинків з власними чанами на терасі та 22 дуплексів. І все це з виглядом на гори Говерла та Петрос.

Окупність інвестиції у комплексі 12% річних, до 17% з капіталізацією. Вже почали будувати та плануємо відкрити двері в другому кварталі 2025.

Третій – апарт-готель WOL у центрі Вінниці, спільно з дизайн-бюро ТЕМО. Складається з 67 апартаментів. У об’єктів наявна власна інфраструктура з рецепції, спортивного залу, коворгінгу, ресторану для сніданків та приміщення під комерційну діяльність. Окупність інвестиції у цьому комплексі 11% річних та до 15% з капіталізацією. Початок будівництва запланований на зиму 2024, а введення в експлуатацію – в 3 кварталі 2025.

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Управляючою компанією трьох об’єктів стане Ribas Hotels Group, яку очолює Артур Лупашко.

Нагадаємо, Invest Weekend проходив з 24 по 26 листопада в Буковелі. За три дні на форум завітало більше 400 учасників з усієї України. Окрім виступу ключових спікерів, на учасників чекали панельні дискусії, ворк-шопи, Q&A сесії, бранчі, потужна синергія інвестицій, бізнесу, мистецтва та людей з соціально відповідальною позицією.

Теги: інвестиції готель інфраструктура Говерла

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