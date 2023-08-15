Обстріли України, компенсація за зруйноване під час війни житло. Головне за 15 серпня

З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло

В Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях. Росіяни масовано обстріляли територію України. «Главком» склав добірку новин за 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Компенсація за зруйноване під час війни житло

В Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основні функції та завдання комісії:

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розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно;

надання консультацій щодо отримання компенсації;

встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;

перевірка наявних документів та/або інформації;

обстеження об'єктів компенсації;

допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно.

Рішення комісії про надання або відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття.

Рішення комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

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У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку загинуло троє людей.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок.

Посилення оборони

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні виділив понад 1,2 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

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«На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації», – сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, сьогодні Кабмін ухвалює рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.

Окупаційна влада Скадовська готується втекти до Криму

Представники створених російськими загарбниками «органів влади» на Херсонщині знищують архіви та планують тікати до тимчасово окупованого Криму. Окупаційна влада у Скадовську готує терміновий план побігу до Євпаторії! Вони вже створюють плани та маршрути, перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів.

Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: реакція МЗС

Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

«Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», – пояснили в українському МЗС.