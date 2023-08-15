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Обстріли України, компенсація за зруйноване під час війни житло. Головне за 15 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обстріли України, компенсація за зруйноване під час війни житло. Головне за 15 серпня
Наслідки ракетного удару по Смілі, 15 серпня 2023
фото з відкритих джерел

З 1 серпня подано понад 1400 заяв на компенсацію за знищене житло

В Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях. Росіяни масовано обстріляли територію України. «Главком» склав добірку новин за 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Компенсація за зруйноване під час війни житло

В Україні починається розгляд заяв на компенсації за зруйноване під час війни житло. Заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основні функції та завдання комісії:

  • розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно;
  • надання консультацій щодо отримання компенсації;
  • встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;
  • перевірка наявних документів та/або інформації;
  • обстеження об'єктів компенсації;
  • допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно.

Рішення комісії про надання або відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття.

Рішення комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифікату. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках, або ж інвестиції в майбутню нерухомість.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку загинуло троє людей.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий будинок.

Посилення оборони

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні виділив понад 1,2 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. 

«На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації», – сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, сьогодні Кабмін ухвалює рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.

Окупаційна влада Скадовська готується втекти до Криму

Представники створених російськими загарбниками «органів влади» на Херсонщині знищують архіви та планують тікати до тимчасово окупованого Криму. Окупаційна влада у Скадовську готує терміновий план побігу до Євпаторії! Вони вже створюють плани та маршрути, перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів.

Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: реакція МЗС

Керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

«Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість, в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО», – пояснили в українському МЗС.

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Теги: війна Україна

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