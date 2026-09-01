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Завод «Планета Пластик» в Ірпені зупинив роботу через посилення атак

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Завод «Планета Пластик» в Ірпені зупинив роботу через посилення атак
Завод поліетиленових виробів ТОВ «Планета Пластик» розрахований на випуск понад 17 тис. км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту
фото: Planeta Plastic/Facebook

Через безпекову ситуацію в регіоні провідне підприємство змушене тимчасово призупинити виробничу діяльність

Завод «Планета Пластик» в Ірпені Київської області зупинив виробничу діяльність на невизначений термін. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Виробництво зупинили на тлі посилення повітряних атак на Київську область останніми днями. Зазначається, що обмеження триватимуть до стабілізації обстановки.

Точних термінів відновлення роботи наразі не називають. Також у компанії поки не розголошують деталі щодо фінансових втрат і впливу цього рішення на працівників.

Чим займається компанія

«Планета Пластик» є одним із провідних виробників полімерної продукції в Україні. Підприємство виготовляє плівки для сільського господарства, рукави для зберігання зерна та поліетиленові труби.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підприємство в Ірпені було повністю знищене. Згодом компанія відбудувала нове виробництво, відкриття якого відбулося у вересні 2025 року.

Оновлений завод розрахований на випуск понад 17 тис. км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту.

Серія ударів по бізнесу та логістиці Київщини

Російська окупаційна армія майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону.  Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». 

Теги: обмеження пластик завод бізнес обстріл Київщина

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