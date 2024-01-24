Уряд обмежить перевірки бізнесу: розʼяснення очільниці Мінекономіки

При президентові буде створено Раду з підтримки бізнесу на період воєнного стану – вона реагуватиме на скарги підприємців і розв'язуватиме нагальні проблеми

Влада озвучила, як збирається стабілізувати ситуацію довкола українських підприємців

Рішенням РНБО правоохоронним органам рекомендовано впродовж трьох місяців утримуватися від дій, які можуть перешкодити або негативно впливати на роботу українських підприємств. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

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«Ми взяли кілька діб, аби, відклавши в бік емоції, не робити заяв без конкретики й напрацювати практичні кроки. Вчора провели зустрічі. Послухали підприємців, виявили моменти, які найбільше дестабілізують їхню роботу, обговорили їхні пропозиції», – зазначила урядовиця. Вона заявила, економічний блок уряду та бізнес на одному боці. Сама ж міністерка готова боротися за кожного підприємця. Тож Свириденко пояснила, які заходи буде вжито зі сторони влади для стабілізації ситуації:

Уряд подасть до парламенту законопроєкт. У ньому йтиметься про внесення змін до закону про Бюро економічної безпеки, аби посилити механізми його роботи. Додатково запропонують змінити норми Кримінального процесуального кодексу деяких законів. Зокрема, «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

При президентові створять Раду з підтримки бізнесу на період воєнного стану. Вона реагуватиме на скарги підприємців і розв'язуватиме нагальні проблеми.

Обмежать перевірки бізнесу. Низці правоохоронних органів від РНБО надано рекомендацію утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи негативно вплинуть на роботу підприємств.

За словами віцепрем’єрки, також проведуть аудит уже вжитих заходів щодо цих питань і розглянуть їхню доцільність для використання в майбутньому. Крім того, перевірять зареєстровані кримінальні провадження, що можуть ставити під ризик економіку держави та розроблять механізм, який захищатиме бізнес від зловживань або тиску з боку силових структур, зокрема під час проведення процесуальних дій.

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Свириденко додала, Кабмін повинен розробити аналітичний модуль до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У ньому буде публічний доступ до аналітичних узагальнених даних щодо роботи органів правопорядку та прокуратури. Також можна буде подати скаргу на діяльність силовиків.

Чиновниця подякувала президентові України за участь у процесі розв'язання проблем бізнесу. «Вірю, що завдяки відкритому діалогу, практичним крокам і зусиллям з обох боків, ми знайдемо вихід», – зазначила віцепрем’єрка.

Як відомо, наприкінці року Рада скасувала мораторій на податкові перевірки бізнесу. Перевірки виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг залишаються у пріоритеті.

Нагадаємо, 18 січня Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону. Його вважають організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Наразі вже 12 людей отримали підозру за цією справою.

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Після затримання директора Concorde Capital у колах українських підприємців почали лунати побоювання. Багато хто вважає, що ця справа пов‘язана з посиленням тиску на бізнес зі сторони правоохоронних органів. Бізнес боїться, що кількість затримань зростатиме.

Інвестиційна компанія зробила заяву, де заявили, що силовики діяли протизаконно та агресивно, допустивши процесуальні порушення в ході серії обшуків у Мазепи.

На противагу цьому, президент Володимир Зеленський розповів про ухвалення рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану. Уряд допоможе українським підприємцям і державним інституціям подолати ті проблеми, про які багато говорилося останніми днями. Голова держави додав, Кабмін представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та інших законів, задля обмеження будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес.

Зауважимо, учора, 23 січня, бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу. Напередодні Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 21 млн грн.