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Дефіцит гречки: Мінагро заспокоїло українців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дефіцит гречки: Мінагро заспокоїло українців
Урожай цього року очікують на рівні минулого – понад 80 тисяч тонн
фото ілюстративне

Попри удари РФ по розподільчих центрах і виробничих підприємствах, обсягів продовольства для внутрішнього ринку достатньо

Дефіциту гречки в Україні не прогнозують, хоча ціна на крупу найближчим часом може зрости до 15%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Урожай гречки цього року очікують приблизно на рівні минулого – понад 80 тисяч тонн. «Ціна найближчим часом, імовірно, залишатиметься близькою до нинішнього рівня, хоча можливе її зростання до 15%», – ідеться в заяві міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького. За даними порталу Мінфіну, станом на 20 серпня гречка у великих торговельних мережах коштує в середньому 74,57 грн за кілограм.

Висоцький також запевнив: попри удари РФ по розподільчих центрах і виробничих підприємствах, обсягів продовольства для внутрішнього ринку достатньо. «Загрози фізичного дефіциту продовольства немає. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж той, до якого звикли споживачі», – пояснив міністр, додавши, що причина – не в нестачі товару, а в необхідності перебудувати логістику та перерозподілити запаси.

Чому порожніють полиці

Ці слова міністра підтверджує статистика останніх тижнів. За даними компаній, перебої з постачанням у «Сільпо» та «Форі» почалися ще 5 серпня – після удару по складській інфраструктурі на Київщині. У ніч на 20 серпня склади мереж постраждали вдруге поспіль: під ударом опинився розподільчий центр «Фори» у Мартусівці з фреш-продукцією, склад мережі Varus у Борисполі, а також «Еко Маркет» і склад виробника морозива «Файні льоди», який вигорів повністю разом із вантажним автопарком. Про перебої з постачанням продуктів у Києві після серії ударів писало й видання The New York Times.

Утім, торговельні мережі й економісти наголошують: це тимчасові локальні перебої, а не системний дефіцит. Так, показуючи полиці «Сільпо» через кілька днів після одного з ударів, економіст Михайло Непран зафіксував, що асортимент поступово повертається – хай і не одразу в повному обсязі.

Що з експортом

За словами Висоцького, з 1 по 18 серпня Україна експортувала 899,6 тисячі тонн агропродукції – це близько 31% від потенційного обсягу за умов повноцінного доступу до логістики. Найбільше просіли зернові: 522 тисячі тонн, лише близько 20% від можливого. Олійних культур вивезли 63 тисячі тонн, рослинних олій – 128 тисяч тонн, шротів – 86 тисяч тонн.

За олійними культурами альтернативні маршрути здебільшого закривають потребу, пояснив міністр, а от із зерновими складніше: за нинішньої вартості логістики їх експорт часто стає збитковим. Водночас із кукурудзою ситуація краща – Україна має повний безмитний доступ до ринку ЄС, де очікується скорочення власного виробництва. На експорт готові близько 25 млн тонн кукурудзи, і цього, за словами Висоцького, достатньо, щоб закрити дефіцит на європейському ринку.

Нагадаємо, раніше Висоцький попереджав, що через страх судновласників заходити в чорноморські порти світові ціни на продовольство можуть повторити стрибок 2022 року на 25–30%, якщо ситуація з морським експортом не зміниться.

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Теги: міністр експорт продукти ціни статистика гречка Україна Сільпо

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