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Росія втратила можливість відвантажувати зерно з Новоросійська – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила можливість відвантажувати зерно з Новоросійська – Bloomberg
Безпілотники атакували п'ять зерновозів біля російських портів
фото: Bloomberg

Усі три зернові термінали ключового чорноморського порту зупинили роботу, а щонайменше п'ять суден, пов'язаних із російським експортом, зазнали атак

Росія втратила можливість відвантажувати зерно через порт Новоросійська після серії атак на портову інфраструктуру. Усі три зернові термінали глибоководного порту призупинили роботу, а поблизу Новоросійська та Туапсе атак було завдано щонайменше по п'ятьох суднах, пов'язаних із перевезенням російського зерна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Чотири зерновози зазнали атак 18 серпня, ще один – 17 серпня. Йдеться про перші підтверджені випадки атак на судна, які обслуговували російські зернові порти.

Одним із пошкоджених суден став суховантаж Victoria V під російським прапором. Він здатний перевозити до 7 тис. тонн зерна та прибув до Новоросійська для завантаження пшениці.

Також було атаковано суховантаж Fehu під прапором Маршаллових Островів. Удару по судну завдали після його виходу з Новоросійська з вантажем пшениці. Попри отримані пошкодження, зерновоз зміг продовжити рейс.

Ще одним атакованим судном став балкер Elina B під прапором Мальти. У Новоросійську на нього завантажили близько 56 тис. тонн пшениці. Після атаки судно продовжило рух у напрямку Босфору.

Безпілотники також атакували зерновоз Necibe під прапором Сан-Марино у порту Туапсе. Там судно мало завантажити близько 20 тис. тонн пшениці.

П'ятий інцидент стався 17 серпня. Суховантаж Anna S під прапором Ліберії прямував до Новоросійська, де мав завантажити ячмінь.

Після удару безпілотника на борту судна виникла пожежа. Через отримані пошкодження Anna S не зміг продовжити рейс.

Серія атак відбулася на тлі посилення ударів по російській портовій інфраструктурі та зростання ризиків для судноплавства у Чорному морі. Дедалі більше судновласників насторожено ставляться до заходів у російські порти через безпекову ситуацію.

Проблеми із зерновим експортом РФ виникли не лише у Новоросійську. Від 10 липня атаки безпілотників повністю зупинили відвантаження зерна з російських портів Азовського моря. На них припадає близько чверті зернового експорту Росії.

Минулого тижня роботу призупинили й усі три зернові термінали глибоководного порту Новоросійська після однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони України здійснили масштабну атаку на Новоросійськ. Тоді було уражено зерновий і мазутний термінали, базу ВМФ РФ та нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».

Теги: експорт війна росія зерно

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