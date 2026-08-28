Втрачений бізнес і прибуток: «Дія» відкрила можливість заявити про збитки

Майно має розташовуватися на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами

Компанії можуть зафіксувати втрату контролю над майном через окупацію

Юридичні особи отримали можливість подати через портал «Дія» заяву до міжнародного Реєстру збитків у категорії C3.2 – «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію» та Міжнародний Реєстр збитків для України.

Нова категорія стосується майна, контроль над яким юридичні особи втратили 24 лютого 2022 року або після цієї дати через тимчасову окупацію території внаслідок російської агресії. Подати заяву можна також щодо майна, яке раніше перебувало на окупованій території, але після її звільнення контроль над ним було відновлено.

Йдеться про юридичних осіб, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності. Зокрема, заявниками можуть бути:

державні підприємства;

господарські товариства;

державні об’єднання;

холдингові компанії.

Майно при цьому має розташовуватися на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

Що саме можна включити до заяви

Категорія C3.2 охоплює не лише безпосередню вартість майна. За інформацією «Дії», у заяві можна вказати також втрату прибутку через позбавлення контролю над активом та повну втрату бізнесу. Водночас для розрахунку недоотриманого прибутку потрібно враховувати саме прибуток, а не весь дохід – із суми віднімаються витрати, необхідні для його отримання.

Втрата контролю означає ситуацію, коли власник повністю або значною мірою позбавлений можливості володіти, користуватися чи розпоряджатися майном без залежності від Росії, її органів влади або підконтрольних їй структур. Категорія поширюється на будь-які матеріальні активи, які мають цінність.

Для подання заяви керівник юридичної особи або її представник має авторизуватися на порталі «Дія». Представника можна призначити через сервіс «Цифрові повноваження».

У заяві необхідно зазначити:

інформацію про майно та його місцезнаходження;

право власності або інше передбачене законом право на актив;

дату й обставини втрати контролю;

характер і ступінь втрати контролю;

орієнтовну суму вимоги, її деталізацію та методику розрахунку;

документи та інші докази на підтвердження заяви.

Зокрема, для підтвердження втраченого прибутку рекомендується додавати фінансові або комерційні звіти за попередні роки. Заяву після заповнення потрібно підписати електронним підписом та надіслати. Послуга є безоплатною, а сама процедура подання, за даними «Дії», займає до 20 хвилин.

Подання заяви не означає автоматичної компенсації

Міжнародний Реєстр збитків спочатку перевіряє заяву та надані докази й вирішує, чи може вона бути внесена до Реєстру. Це не означає, що збитки вже оцінені, компенсацію призначено або виплата гарантована.

Після створення компенсаційного механізму внесені заяви разом із доказами передадуть на розгляд спеціальної компенсаційної комісії. У грудні 2025 року 35 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію про її створення, а нині тривають процедури, необхідні для запуску роботи цього органу.

Водночас якщо після подання заяви компанія відновить контроль над майном, вона повинна повідомити про це Реєстр, оновивши свою заяву.

Нагадаємо, 20 серпня «Главком» повідомляв, що у «Дії» запрацювали шість нових категорій заяв до міжнародного Реєстру збитків для юридичних осіб, органів влади та державних і комунальних установ. Вони стосуються пошкодження або знищення нерухомого майна.