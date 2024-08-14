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Philip Morris за першу половину 2024 року збільшила сплату податків в Україні на 33%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Philip Morris за першу половину 2024 року збільшила сплату податків в Україні на 33%
Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів
фото: Philip Morris

На українському ринку Philip Morris працює з 1994 року

Компанія Philip Morris International (PMI) у січні-червні 2024 року збільшила податкові відрахування до бюджетів різних рівнів на 33,5%, або на 6 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 23,9 млрд грн, зазначається в пресрелізі компанії в середу.

«Важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала $30 млн», – процитовано в релізі слова фінансового директора PMI в Україні Сергія Кальнооченка.

Уточнено, що на акцизний податок припало 12 млрд грн, на ПДВ – 3,2 млрд грн.

Минулого року PMI звітувала про сплату 30,3 млрд грн податків в Україні.

Кальнооченко додав, що зростанню податкових відрахувань також сприяло збільшення легального ринку тютюнових виробів, яке стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками.

За його словами, Philip Morris продовжить інвестувати в розвиток власного бізнесу, унаслідок чого в серпні 2024 року планує сплатити до бюджету понад 3,5 млрд грн лише акцизного податку як у межах безпосереднього виробництва на нещодавно відкритій фабриці у Львівській області та власного імпорту, так і в межах локального договору на контрактне виробництво.

Philip Morris була виділена з Altria 2008 року і входить до числа найбільших світових виробників тютюнових виробів, декларуючи мету повного переходу на бездимні продукти в майбутньому.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її задекларовані інвестиції перевищили $750 млн. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію РФ і змушена була перейти на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за межами країни і тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні. У травні цього року компанія офіційно запустила нову фабрику у Львівській області із заявленими інвестиціями $30 млн.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% – до 11,07 млрд цигарок і тютюнових стіків, проте у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі – на 14,9%. У жовтні минулого року компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення РФ.

У звітах материнської компанії в останні квартали інформація про відвантаження в Україні відсутня.

Теги: інвестиції імпорт податки бізнес

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