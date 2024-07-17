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Податок на газовану воду: Рада готує сюрприз українцям

Мар’яна Мигаль
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Податок на газовану воду: Рада готує сюрприз українцям
віднести до Комітет Ради пропонує віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин
фото ілюстративне

Данило Гетманцев: «Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів»

Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 17 липня рекомендував прийняти законопроект 9032-1 авторства Михайла Радуцького та колег про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин в першому читанні прийняти за основу. Про це повідомив голова податкового Комітету Данило Гетманцев.

«Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин» – зазначив Гетманцев.

Зокрема законопроєктом 9032-1 пропонується:

  • віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин; 
  • встановити, що при оподаткуванні вод, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин застосовується ставка акцизного податку у розмірі 10,00 (а тимчасово, до 31 грудня 2023 року включно, але не раніше дати припинення або скасування воєнного стану в Україні – 5 гривень за кожні 25 грамів цукру чи іншої еквівалентної 25 грамам цукру підсолоджувальної речовини в 1 літрі.

«До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та «інноваційно» впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я. Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС 2020/262 від 19 грудня 2019 року. Статтею 1 загальних положень цієї Директиви встановлено, що для визначення загального режиму оподаткування акцизами держави-члени можуть накладати податки на товари, що не є підакцизними» – уточнив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що до Податкового кодексу буде введено нову ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів або ароматичних речовин. Відповідний акциз закладено у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, яку опубліковано на сайті Кабінету міністрів. Акциз на підсолоджені цукром напої є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року. Тепер ставка податку на солодку воду може становити €0,1 (приблизно 4 грн) за кожен літр напою.

Теги: податки Данило Гетманцев вода

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