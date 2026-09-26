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Виробники просять змін в тендерах на зброю: названо головні проблеми

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Виробники просять змін в тендерах на зброю: названо головні проблеми
Учасники заходу обговорили виклики українського мілтеху та перспективи розвитку оборонних технологій
фото: naudi.com.ua

Захід був присвячений розвитку українського мілтеху та масштабуванню оборонних технологій

Виробники озброєння та військової техніки закликають Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) зробити правила проведення тендерів більш передбачуваними. Йдеться, зокрема, про кількість етапів торгів, умови договорів для українських та іноземних постачальників і завчасне визначення способу закупівлі. Про це представники оборонної промисловості та Агенції оборонних закупівель говорили на форумі «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», організованій NAUDI (Національна асоціація оборонної промисловості України). 

Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас навів як приклад закупівлю дронів з оптоволоконним керуванням. За його словами, під час участі компанії у процедурі виробнику не було зрозуміло, скільки етапів матимуть торги.

Бельбас наголосив, що сама конкуренція під час закупівлі стандартизованої продукції є правильним підходом. Водночас, за його словами, виробник ще до подання пропозиції має чітко розуміти правила: скільки буде раундів торгів, які етапи передбачені та за яким принципом визначається спосіб закупівлі.

Окремо виробник поставив питання, чому одні боєприпаси або бронеавтомобілі закуповують через тендер, тоді як для інших у потребі зазначається конкретний виріб, після чого контракт укладається без конкурентної процедури.

Інше питання стосується умов контрактів для українських та іноземних постачальників. Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров заявив, що на початку року умови договорів для них відрізнялися. Після консультацій АОЗ повідомила асоціації, що приводить договори до однакових умов.

За словами Гончарова, нинішні закупівельні процедури є пілотними. Надалі АОЗ планує перейти до електронного формату закупівель.

Директор із закупівель АОЗ ДОТ Олег Кльоц пояснив, що агентство проводить тендери серед попередньо кваліфікованих учасників. Під час кваліфікації, зокрема, перевіряють санкційні обмеження та спроможність компанії виготовити необхідний виріб.

Учасникам надсилають тактико-технічні характеристики, сформовані військовими. За словами Кльоца, тендери застосовують у категоріях, де вже існує конкуренція між постачальниками.

Відповідаючи на запитання про вибір між тендером і прямою закупівлею, Кльоц зазначив, що АОЗ не формує потреби війська. Їх визначає Генеральний штаб, а агентство отримує перелік закупівель із зазначенням категорій, для яких передбачено тендер.

Водночас він визнав, що для стандартизованої продукції ключовим чинником під час вибору залишається ціна. Додаткові нецінові критерії, за його словами, АОЗ наразі застосовувати не може.

Таким чином, основні претензії представників оборонної промисловості стосуються не самого використання тендерів, а передбачуваності правил. Виробники хочуть заздалегідь знати послідовність етапів і кількість раундів торгів, мати однакові умови договорів та розуміти, чому в конкретній категорії застосовується тендер або пряма закупівля.

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Теги: армія технології тендер боєприпаси озброєння

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