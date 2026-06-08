Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Прайс-кепи залишаються одним із головних бар’єрів для нової генерації – нардеп

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прайс-кепи залишаються одним із головних бар’єрів для нової генерації – нардеп
фото: freepik.com

Скасування прайс-кепів відкриває нові можливості для інвестицій в енергетику – Жупанин

Питання прайс-кепів залишається одним із ключових викликів для розвитку нової енергетичної генерації в Україні. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин.

За його словами, тема цінових обмежень на ринку електроенергії стала однією з головних під час роботи профільної групи, де були присутні як представники енергетики, так і великі споживачі електроенергії.

«Перше – це прайс-кепи, прайс-кепи, які зараз ще є, але їх не буде», – зазначив Жупанин.

Він визнав, що частина споживачів побоюється наслідків майбутньої лібералізації ринку та не до кінця розуміє, на якому рівні формуватиметься ціна після скасування обмежень.

«То є десь боязнь того, куди ціна може вийти в разі скасування прайс-кепів», – сказав народний депутат.

Водночас Жупанин наголосив, що разом із лібералізацією ринку Україні доведеться вирішувати й інші системні проблеми, зокрема ризик так званої «спіралі смерті», коли бізнес дедалі активніше переходить на власну генерацію, а витрати на утримання мережі лягають на все меншу кількість споживачів.

Та, за його словами, саме усунення ринкових бар’єрів, включно з прайс-кепами, є необхідною передумовою для залучення інвестицій у нові генеруючі потужності.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що скасування прайс-кепів з 1 травня 2027 року не створює ризиків неконтрольованого зростання цін, оскільки закон передбачає механізми захисту ринку та споживачів.

Теги: бізнес електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішали в законі. Названо головних лобістів України та чиновників, які з ними спілкуються
Рішали в законі. Названо головних лобістів України та чиновників, які з ними спілкуються Влада і бізнес
5 червня, 09:30
Знищений внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня ТРЦ «Квадрат» на Лук'янівці
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
3 червня, 15:01
Організація закликала НКРЕКП переглянути запропоновані параметри тарифів
ICC Ukraine закликала НКРЕКП переглянути рішення щодо зміни тарифів «Укренерго»
2 червня, 14:07
У федерації закликали уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»
29 травня, 12:23
Припинення подачі струму безпосередньо вплине і на роботу міської системи водопостачання
Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: що відомо
23 травня, 11:53
Освітня програма вже охопила понад сотню учасниць
Уряд розширює програми перекваліфікації жінок у «чоловічі» професії
22 травня, 22:45
Жодних конкретних термінів повного відновлення живлення не названо
Енергетичний колапс на окупованій Херсонщині: лівобережжя повністю залишилося без світла
17 травня, 12:51
Графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності не застосовуватимуться
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
14 травня, 19:11
Дональд Трамп відвідає Китай з державним візитом з 13 по 15 травня
Трамп вирушить до Китаю у супроводі лідерів найбільших корпорацій США
12 травня, 00:59

Бізнес

Прайс-кепи залишаються одним із головних бар’єрів для нової генерації – нардеп
Прайс-кепи залишаються одним із головних бар’єрів для нової генерації – нардеп
CBAM і нові квоти ЄС загрожують українській металургії втратою понад $1 млрд експорту на рік – «АрселорМіттал»
CBAM і нові квоти ЄС загрожують українській металургії втратою понад $1 млрд експорту на рік – «АрселорМіттал»
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
Як подолати кадровий дефіцит? «Метінвесті» поділився досвідом
Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році
Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua