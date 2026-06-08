Прайс-кепи залишаються одним із головних бар’єрів для нової генерації – нардеп

Скасування прайс-кепів відкриває нові можливості для інвестицій в енергетику – Жупанин

Питання прайс-кепів залишається одним із ключових викликів для розвитку нової енергетичної генерації в Україні. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Жупанин.

За його словами, тема цінових обмежень на ринку електроенергії стала однією з головних під час роботи профільної групи, де були присутні як представники енергетики, так і великі споживачі електроенергії.

«Перше – це прайс-кепи, прайс-кепи, які зараз ще є, але їх не буде», – зазначив Жупанин.

Він визнав, що частина споживачів побоюється наслідків майбутньої лібералізації ринку та не до кінця розуміє, на якому рівні формуватиметься ціна після скасування обмежень.

«То є десь боязнь того, куди ціна може вийти в разі скасування прайс-кепів», – сказав народний депутат.

Водночас Жупанин наголосив, що разом із лібералізацією ринку Україні доведеться вирішувати й інші системні проблеми, зокрема ризик так званої «спіралі смерті», коли бізнес дедалі активніше переходить на власну генерацію, а витрати на утримання мережі лягають на все меншу кількість споживачів.

Та, за його словами, саме усунення ринкових бар’єрів, включно з прайс-кепами, є необхідною передумовою для залучення інвестицій у нові генеруючі потужності.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус заявив, що скасування прайс-кепів з 1 травня 2027 року не створює ризиків неконтрольованого зростання цін, оскільки закон передбачає механізми захисту ринку та споживачів.