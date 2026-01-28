Ринок пасажирських перевезень: названо підприємства з найбільшою виручкою

В Україні ринок пасажирських перевезень більш ніж на 80% складається з ФОПів

78,8% усіх історично зареєстрованих суб’єктів господарювання у сфері пасажирських перевезень уже припинені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

За словами аналітиків, це свідчить про можливу структурну нестійкість бізнес-моделей: ринок має низький поріг входу, але так само низький горизонт виживання для більшості новачків – особливо дрібних операторів. Іншими словами, із приблизно 157 тис. бізнесів, що коли-небудь заходили на цей ринок, близько 123,8 тис. вже припинили діяльність, і лише 32,6 тис. залишаються активними зараз.

фото: YouControl

Попри меншу чисельність, компанії (юридичні особи) значно рідше припиняють діяльність, ніж ФОП – лише 15,2% компаній, що історично зайшли на ринок, припинились, тоді як серед ФОП цей показник сягає 81,6%. Така разюча різниця (понад в 5 разів) може вказувати на більший запас міцності компаній, зумовлений масштабом операцій та організаційною формою.

Варто зазначити, що по всій країні ринок пасажирських перевезень більш ніж на 80% складається з ФОПів. Корпоративні компанії становлять лише 16% операторів, але мають більший «запас міцності» – припинили діяльність лише 15,2% компаній проти 81,6% ФОП.

фото: YouControl

Автобусні та автомобільні перевезення виявилися найбільш стійкими: після різкого «просідання» на початку повномасштабної війни попит поступово відновився до 90–95% від довоєнного рівня (для порівняння залізничні перевезення у 2024 році залишаються на 30% нижчими за пікові показники 2020–2021 років).

Орієнтовний річний обсяг ринку пасажирських перевезень становить не менше 63 млрд грн. Офіційно ж компанії перевізники декларують лише 29 млрд грн виручки на рік – це близько 46% розрахункового обсягу.

фото: YouControl

До слова, автопарк комунального підприємства «Київпастранс» поповнився третьою партією нових автобусів марки Anadolu Isuzu. 20 одиниць сучасного транспорту вже пройшли всі необхідні процедури оформлення та розподілені між автопарками столиці для виходу на маршрути.