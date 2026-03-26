Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
фото: glavcom.ua

Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 26 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара, євро та  злотого зменшилася. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,87 грн, євро – на 50,85 грн, а польський злотий – на 11,90 грн. Так, долар залишився без змін, євро подешевшало на 3 коп., а злотий – на 1 коп.

Курс валют станом на 26 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8722 50,8523 58,7624 11,9069 55,5485
Ощадбанк
 43,60 / 44,25 50,60 / 51,40 - - -
Приватбанк
 43,55 / 44,15 50,20 / 51,20 58,70 / 60,75 11,72 / 12,05 55,50 / 60,00
ПУМБ
 43,70 / 44,30 50,70 / 51,40 58,00 / 59,40 11,72 / 12,02 -
monobank
 43,71 / 44,21 50,59 / 51,26 - - -
Райффайзен
 43,60 / 44,10 50,40 / 51,20 56,60 / 60,00 11,30 / 12,20 52,90 / 56,60
OTP Bank
 43,55 / 44,15 50,25 / 51,25 - - 55,00 / 56,00
Укрсиббанк
 43,60 / 44,25 50,50 / 51,40 57,65 / 59,85 - 54,40 / 56,40
* курс валют станом на 08:00 26 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

