Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 26 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 26 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем вартість долара, євро та злотого зменшилася. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,87 грн, євро – на 50,85 грн, а польський злотий – на 11,90 грн. Так, долар залишився без змін, євро подешевшало на 3 коп., а злотий – на 1 коп.
Курс валют станом на 26 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8722
|50,8523
|58,7624
|11,9069
|55,5485
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,25
|50,60 / 51,40
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,55 / 44,15
|50,20 / 51,20
|58,70 / 60,75
|11,72 / 12,05
|55,50 / 60,00
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|50,70 / 51,40
|58,00 / 59,40
|11,72 / 12,02
|-
|
monobank
|43,71 / 44,21
|50,59 / 51,26
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,60 / 44,10
|50,40 / 51,20
|56,60 / 60,00
|11,30 / 12,20
|52,90 / 56,60
|
OTP Bank
|43,55 / 44,15
|50,25 / 51,25
|-
|-
|55,00 / 56,00
|
Укрсиббанк
|43,60 / 44,25
|50,50 / 51,40
|57,65 / 59,85
|-
|54,40 / 56,40
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0