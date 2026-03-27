В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову

Професор пояснив використання російської мови «проблемами з комп’ютером»

В Одеському національному технологічному університеті звільнено викладача, після перевірки, яка встановила використання російської мови під час занять та складання екзаменаційних білетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови.

За словами представниці Уповноваженої із захисту державної мови Анни Неруш підставою для проведення державного контролю стала скарга студента, до якої він додав копії екзаменаційних білетів, де запитання викладені російською. «Ми оперативно розпочали заходи державного контролю та направили відповідний лист-вимогу на адресу університету», – зазначила представниця.

У відповіді університет повідомив, що провів внутрішню перевірку щодо порушення професором мовного законодавства, за результатом якої факти, зазначені у скарзі, підтверджені. Професор пояснив використання російської мови «проблемами з комп’ютером» і тим, що задля недопущення зриву сесії видав студентам старі білети. Спілкування російською він також аргументував тим, що відповідав студентам мовою їхніх звернень.

За результатами заходів державного контролю складено протокол про порушення професором статті 21 мовного закону. Станом на сьогодні професора звільнено з займаної посади.

Зауважимо, що відповідно до статті 21 закону мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Раніше директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська. За словами омбудсменки, скарги на директорку надійшли від батьків учнів.