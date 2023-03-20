Обережно, фальшивки: на Волині викрито зловмисника із підробними 100-гривневими купюрами

Мешканець Дніпра привіз фальшиві купюри до Луцька, і одразу почав їх збувати

У Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торгівельних закладах Луцька. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки Волині.

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Слідство встановило, що громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року. Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати. З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.

Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Національного банку України.

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Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року Нацбанк почав оновлювати грошові знаки – паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003-2007 років будуть поступово вилучати з обігу.