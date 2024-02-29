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Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у виборах
Іллінойс став третім штатом, де Трампа викреслили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна
фото з відкритих джерел

Трамп має короткий період часу для подачі апеляції

28 лютого суд штату Іллінойс заборонив експрезиденту США Дональду Трампу брати участь праймеріз республіканців у цьому штаті через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трамп має короткий період часу для подачі апеляції.

«Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента», – пише CNN.

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо «переконливою».

«Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі», – написала Портер. – Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані».

Іллінойс став третім штатом, де Трампа викреслили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна. Але ці рішення були призупинені в очікуванні апеляції у справі Колорадо до Верховного суду США.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп звернувся у Верховний суд з проханням призупинити рішення суду округу Колумбія, яким його позбавили права на імунітет від судового переслідування у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Теги: вибори у США імунітет Колумбія суддя політика бізнес шахрайство Дональд Трамп

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