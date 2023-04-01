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Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли
Суд оголосив перерву, тож запобіжний захід митрополиту Павлу обиратимуть 3 квітня
фото: Вікторія Рощина, УП

Суддя запропонував викликати «швидку», але митрополит відмовився

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому обирають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття. Про це передає кореспондент ТСН.ua із зали суду.

Митрополит стверджував, що почувається зле через «зниження рівню цукру в крові» і не може брати участь у слуханнях. Суддя запропонував Павлу Лебідю викликати «швидку», утім митрополит відмовився.

Перед цим вже другий адвокат заявив відвід судді, прокурор виступив проти. Суддя відмовив у відводі.

Після цього суд оголосив перерву до понеділка, 3 квітня, 9:30. За даними ЗМІ, Павло вже залишив будівлю Шевченківського райсуду Києві.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

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Теги: лавра свято держава допит суддя адвокат прокурор обшук

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