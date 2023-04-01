Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли

Суддя запропонував викликати «швидку», але митрополит відмовився

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому обирають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття. Про це передає кореспондент ТСН.ua із зали суду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Митрополит стверджував, що почувається зле через «зниження рівню цукру в крові» і не може брати участь у слуханнях. Суддя запропонував Павлу Лебідю викликати «швидку», утім митрополит відмовився.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим вже другий адвокат заявив відвід судді, прокурор виступив проти. Суддя відмовив у відводі.

Після цього суд оголосив перерву до понеділка, 3 квітня, 9:30. За даними ЗМІ, Павло вже залишив будівлю Шевченківського райсуду Києві.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.