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Мінфін готує запровадження військового збору для ФОПів: Гетманцев розповів, навіщо це потрібно

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінфін готує запровадження військового збору для ФОПів: Гетманцев розповів, навіщо це потрібно
Гетманцев переконаний, що військовий збір під час війни мають сплачувати всі
фото з відкритих джерел

ФОПи першої та другої груп не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати – депутат вважає, що так не має бути  

Військовий збір з мінімальної зарплати під час війни його мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Із цим насправді складно сперечатися. Військовий збір повинні сплачувати всі», – наголосив він.

За словами Гетманцева, робоча група при Міністерстві фінансів обговорює два комплексні питання. Перше – обсяг коштів, яких бракує, а друге – джерела додаткового ресурсу. Депутат підкреслив, що якщо уряд вирішить зупинитися на мінімально необхідних 0,5% ВВП, то джерелами будуть напрацьовані Мінфіном заходи – введення військового збору на певні операції (наприклад, купівлі/продажу автотранспортних засобів та ювелірних виробів).

«Йдеться і про авансові внески з податку на прибуток з автозаправних станцій – за прикладом того, що раніше зробили з «обмінниками». Бо в країні досить багато АЗС, які працюють «на папері» начебто не отримуючи прибутку. Зважаючи ж на маржинальність паливного бізнесу, насправді такого бути не може», – зазначив Гетманцев.

Нардеп підкреслив, що йдеться не тільки про податкові надходження, а і про неподаткові – залучення до бюджету частини чистого прибутку підконтрольних державі підприємств. Він додав, що саме в цьому контексті обговорюється впровадження військового збору для ФОПів.

Нагадаємо, народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.

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Теги: Данило Гетманцев ФОП Мінфін

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