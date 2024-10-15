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Хвиля банкрутств у Німеччині: до кінця року закриються 20 тисяч підприємств

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хвиля банкрутств у Німеччині: до кінця року закриються 20 тисяч підприємств
Для економіки Німеччини настали не найкращі часи
фото із відкритих джерел

Два роки падіння економічного виробництва залишають все глибші сліди в економіці Німеччини

Усі більше і більше німецьких компаній стають банкрутами, а підприємства та магазини закриваються назавжди. Загалом 2024 року очікується близько 20 тис. банкрутств, повідомляє видання money.pl.

Дані наводить німецька Торгово-промислова палата, яка проаналізувала катастрофічну інформацію, надану Федеральним статистичним управлінням.

«Ворота заводів та магазини закриваються назавжди. Два роки спаду економічного виробництва залишають дедалі глибші сліди у німецькій економіці. Палата очікує, що цього року станеться понад 20 тис. банкрутств підприємств», – підтвердив експерт із малих та середніх підприємств Торгово-промислової палати ФРН Марк Евер.

За попередніми даними Федерального статистичного управління (Destatis), кількість банкрутств компаній у липні 2024 року зросла на 22,1% у річному обчисленні. Окружні суди Німеччини повідомили про 1937 заяв про банкрутство, а вимоги кредиторів оцінюються приблизно в 3,2 млрд євро. За даними Destatis, найбільше банкрутств припадає на транспортно-складський сектор, будівельну галузь, агенції тимчасового працевлаштування та готельний бізнес.

Нагадаємо, п'ять найбільших економічних інститутів Німеччини погіршили прогноз темпів зростання ВВП Німеччини на 2024 рік, очікуючи зниження макроекономічного показника на 0,1%. Згідно з опублікованим пресрелізом Інститутів економічних досліджень Мюнхена, Берліна, Дрездена, Галле та Ессена, за підсумками 2024 року внутрішній валовий продукт ФРН знизиться на 0,1%. Стримане зростання очікується у 2025 році та 2026 роках на 0,8% та 1,3% відповідно.

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Теги: економіка Німеччина бізнес

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