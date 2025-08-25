Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»

За словами міністра, словацький завод Slovnaft є великим постачальником нафтопродуктів для України

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» «не йдуть їй на користь», та натякнув, що подальші обстріли можуть спричинити зупинку постачання словацького дизелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teraz.

За словами дипломата, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який використовує для своєї роботи російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України, який, за словами глави словацького МЗС, забезпечує 10% її щомісячного споживання. Зокрема, завдяки цьому НПЗ Україна отримує від Словаччини дизельне пальне.

«Ми розуміємо, як Україні важко, але для нас ця інфраструктура теж дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати достатньо пального на своєму боці. Наш національний інтерес полягає в захисті цих постачань, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я продовжуватиму робити це на європейському рівні», – каже він.

Бланар наголосив, що не хоче загострювати ситуацію між Києвом та Братиславою, та закликав до «прагматичного підходу».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини.

Раніше повідомлялося, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи.

Після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.