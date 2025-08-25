Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»
Раніше Юрай Бланар звернувся до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку Словаччини
фото з відкритих джерел

За словами міністра, словацький завод Slovnaft є великим постачальником нафтопродуктів для України

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що українські атаки на нафтопровід «Дружба» «не йдуть їй на користь», та натякнув, що подальші обстріли можуть спричинити зупинку постачання словацького дизелю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teraz.

За словами дипломата, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який використовує для своєї роботи російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України, який, за словами глави словацького МЗС, забезпечує 10% її щомісячного споживання. Зокрема, завдяки цьому НПЗ Україна отримує від Словаччини дизельне пальне.

«Ми розуміємо, як Україні важко, але для нас ця інфраструктура теж дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати достатньо пального на своєму боці. Наш національний інтерес полягає в захисті цих постачань, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я продовжуватиму робити це на європейському рівні», – каже він.

Бланар наголосив, що не хоче загострювати ситуацію між Києвом та Братиславою, та закликав до «прагматичного підходу».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що після ударів дронів по нафтопроводу «Дружба» Угорщина знову перестала отримувати нафту з РФ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на скаргу Угорщини.

Раніше повідомлялося, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. 

Як відомо, 21 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів. Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

Після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.

Читайте також:

Теги: Словаччина дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
23 серпня, 04:39
Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною
Удар по нафтопроводу «Дружба»: Словаччина та Угорщина поскаржились ЄС
22 серпня, 12:49
Сійярто: В Центральній Європі відбуваються жорсткі дестабілізаційні дії та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії
Сійярто звинуватив ЄС у спробах усунути уряди Угорщини, Сербії та Словаччини
15 серпня, 02:01
Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах
14 серпня, 17:06
Фіцо заявив, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС»
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
11 серпня, 06:46
МЗС: заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства
МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини
10 серпня, 12:13

Політика

«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
70K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9938
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9326
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
4381
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua