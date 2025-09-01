Головна Світ Політика
search button user button menu button

Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
У 2025 році Азербайджан подав заявку на повний статус члена Шанхайської організації співробітництва
фото з відкритих джерел

Індія висловила заперечення проти надання Баку статусу повноправного члена, пославшись на близькі відносини Азербайджану з Пакистаном

Індія заблокувала заявку Азербайджану на повноправне членство в Шанхайській організації співробітництва (ШОС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AnewZ.

Зазначається, що Китай підтвердив свою підтримку заявки Азербайджану на повноправне членство в Шанхайській організації співробітництва. «Водночас чиновники, обізнані з ситуацією, повідомили AnewZ, що рішення Індії заблокувати цей процес суперечить принципам багатосторонньої дипломатії та «шанхайському духу», які передбачають недопустимість перенесення двосторонніх суперечок на багатосторонні майданчики», – йдеться в матеріалі.

Джерело ЗМІ повідомило, що дії Індії не змінять курсу Азербайджану. Водночас, за його словами, він демонструє міжнародній спільноті «обмежений і короткозорий характер політики Індії».

Як відомо, у 2025 році Вірменія та Азербайджан подали заявки на повний статус члена ШОС (раніше були спостерігачами або діалоговими партнерами). Їхня ратифікація вимагає схвалення всіх чинних учасників.

Нагадаємо, у китайському місті Тяньцзінь завершується дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва. Рада глав держав ШОС 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію.

Головний підсумковий документ саміту Шанхайської організації співробітництва, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. У документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав російського президента до якнайшвидшого завершення війни в Україні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні». 

Читайте також:

Теги: Індія Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
28 серпня, 18:18
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році
27 серпня, 19:12
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
27 серпня, 16:16
Бессент: Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути
Міністр фінансів США розкритикував Європу за купівлю індійської нафти
15 серпня, 02:32
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16
Кошти будуть виділені з резервного фонду президента
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
11 серпня, 11:36
Трамп заявив, що планує запровадити ще більше вторинних санкцій
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
7 серпня, 01:47
Індія відреагувала на мита Трампа
Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії
6 серпня, 20:14
Ціни на нафту зросли після рішення Трампа
Як мита Трампа для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
6 серпня, 19:11

Політика

Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Ушаков про зустріч Путіна із Зеленським: На Алясці про це домовленості не було
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС – AnewZ
Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби
Російська пропаганда показала Януковича: у Віктора Федоровича нові зуби
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
Моді звернувся із закликом до Путіна у Китаї
Моді звернувся із закликом до Путіна у Китаї
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
62K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
14K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua