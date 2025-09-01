У 2025 році Азербайджан подав заявку на повний статус члена Шанхайської організації співробітництва

Індія висловила заперечення проти надання Баку статусу повноправного члена, пославшись на близькі відносини Азербайджану з Пакистаном

Індія заблокувала заявку Азербайджану на повноправне членство в Шанхайській організації співробітництва (ШОС). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AnewZ.

Зазначається, що Китай підтвердив свою підтримку заявки Азербайджану на повноправне членство в Шанхайській організації співробітництва. «Водночас чиновники, обізнані з ситуацією, повідомили AnewZ, що рішення Індії заблокувати цей процес суперечить принципам багатосторонньої дипломатії та «шанхайському духу», які передбачають недопустимість перенесення двосторонніх суперечок на багатосторонні майданчики», – йдеться в матеріалі.

Джерело ЗМІ повідомило, що дії Індії не змінять курсу Азербайджану. Водночас, за його словами, він демонструє міжнародній спільноті «обмежений і короткозорий характер політики Індії».

Як відомо, у 2025 році Вірменія та Азербайджан подали заявки на повний статус члена ШОС (раніше були спостерігачами або діалоговими партнерами). Їхня ратифікація вимагає схвалення всіх чинних учасників.

Нагадаємо, у китайському місті Тяньцзінь завершується дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва. Рада глав держав ШОС 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію.

Головний підсумковий документ саміту Шанхайської організації співробітництва, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. У документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав російського президента до якнайшвидшого завершення війни в Україні.

До слова, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні».