«Території в обмін на НАТО». Столтенберг відреагував на скандал

Генсек НАТО зазначив, що тільки Україна ухвалюватиме рішення про умови мирних переговорів із Росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував скандал з головою його канцелярії, який казав, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на відмову від частини своєї території. Заяву Столтенберга цитує агентство Reuters.

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«Українці, і тільки українці, можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним», – сказав Столтенберг.

Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.

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Ця заява була зроблена після зауважень керівника штабу Столтенберга в НАТО Стіана Єнссена, який у вівторок заявив, що Україна врешті-решт може віддати територію Росії в рамках угоди про припинення війни.

«Його (Єнссена) послання, і це моє головне повідомлення, і яке є головним посланням НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуємо Україну», - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

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Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій.