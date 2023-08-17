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«Території в обмін на НАТО». Столтенберг відреагував на скандал

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Території в обмін на НАТО». Столтенберг відреагував на скандал
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Генсек НАТО зазначив, що тільки Україна ухвалюватиме рішення про умови мирних переговорів із Росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував скандал з головою його канцелярії, який казав, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на відмову від частини своєї території. Заяву Столтенберга цитує агентство Reuters. 

«Українці, і тільки українці, можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним», – сказав Столтенберг.

 Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, він додав, що роль НАТО полягає в підтримці України.

Ця заява була зроблена після зауважень керівника штабу Столтенберга в НАТО Стіана Єнссена, який у вівторок заявив, що Україна врешті-решт може віддати територію Росії в рамках угоди про припинення війни. 

«Його (Єнссена) послання, і це моє головне повідомлення, і яке є головним посланням НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуємо Україну», - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації. 

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії. 

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Зокрема Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. 

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Теги: політика українці Україна

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