Паливна криза в Росії послабшала – Bloomberg

У деяких районах поступово збільшуються норми продажу бензину на один автомобіль

Російські регіони обережно повідомляють про послаблення бензинової кризи після того, як українські військові перенесли фокус своїх атак з великих нафтопереробних заводів на судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Від чорноморського узбережжя Росії до глибини Сибіру місцеві керівники інформують мешканців про більшу доступність пального та стабільніші поставки. Хоча нормування залишається в силі, у деяких районах поступово збільшуються норми продажу бензину на один автомобіль.

«Ситуація залишається складною, але демонструє ознаки стабілізації», – заявив у вівторок В’ячеслав Федорищев, губернатор Самарської області, де розташовані три нафтопереробні заводи ПАТ «Роснефть». Ігор Кобзєв, його колега з Іркутської області, зазначив, що черги на заправних станціях нібито значно скоротилися, а доступність бензину покращилася.

Bloomberg пише, що цей обережний оптимізм з’явився після кількох тижнів хаосу, коли безпрецедентні удари України по нафтопереробних заводах призвели до того, що обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчих за останні кілька років рівнів. Це спричинило стрімке зростання цін на паливо та змусило уряд у Москві заборонити майже весь експорт бензину, авіаційного палива та дизельного палива.

До слова, російська влада запустила кампанію з пріоритетного постачання пального Москві, витягуючи бензин із віддалених регіонів, які один за одним запроваджують обмеження на АЗС – від QR-кодів до продажу за парними й непарними днями.

Як повідомлялося, Мінсільгосп РФ запропонував аграріям розглянути можливість використання пічного та дизельного палива з підвищеним вмістом сірки (стандартів «Євро-2» та «Євро-3»). Фахівці вважають, що пічне паливо та низькоякісний дизель підходять лише для старої радянської техніки, тоді як сучасні імпортні трактори та комбайни є більш вимогливими до якості палива.