РФ зруйнувала консульство Латвії у Слов'янську. Рига викликала представника Кремля

Унаслідок російської атаки були поранені двоє співробітників дипломатичної установи

Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Росії та вручила йому ноту протесту після російського удару по Слов'янську, внаслідок якого було зруйновано будівлю почесного консульства країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МЗС Латвії.

Унаслідок атаки поранення отримали двоє співробітників консульства. Почесний консул Латвії Олександр Павенко не постраждав. У МЗС Латвії заявили, що рішуче засуджують російський удар по дипломатичній установі. «Сьогодні Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Посольства Російської Федерації та вручила ноту протесту, в якій висловила найрішучіше засудження жорстокого нападу Росії на місто Слов'янськ та руйнування будівлі Почесного консульства Латвії», – йдеться у заяві.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що про атаку вже поінформували партнерів. «З обуренням підтверджую, що Почесне консульство Латвії в Слов'янську було уражено внаслідок російської атаки. Я повідомила міністрів ЄС і НАТО та міжнародні організації. Росія може руйнувати будівлі, але не волю України та підтримку Латвії», – наголосила вона.

Раніше російські війська обстріляли Дружківку на Донеччині, внаслідок чого було пошкоджено офіс місцевої організації Українського Червоного Хреста. У будівлі вибило вікна, пошкодило вхідні двері, замки та меблі, що ускладнило роботу офісу. Водночас співробітники й волонтери організації не постраждали. У Червоному Хресті наголосили, що атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нещодавно прикордонники підрозділу «Фенікс» також відбили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву російських військ на Добропільському напрямку. За даними Державної прикордонної служби, українські захисники знищили дев'ять танків, дві бойові броньовані машини, три реактивні системи залпового вогню «Град» і ліквідували кілька десятків окупантів.