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Зеленський назвав втрати українського війська у війні з Росією

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський назвав втрати українського війська у війні з Росією
Зеленський висловився про втрати України у війні
фото: ОП

Повні дані про втрати України не розголошуються, щоб не допомагати ворогу оцінювати стан армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Україна втратила близько 50 тис. військових загиблими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави Fox News.

Відповідаючи на запитання журналіста про втрати Сил оборони, президент зазначив, що не може розкрити всіх деталей, оскільки це може допомогти Росії оцінити стан української армії. «Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.

За словами президента, Україна втратила близько 50 тис. військових загиблими, ще приблизно 400 тис. захисників дістали поранення. Крім того, глава держави підтвердив, що дуже великою залишається кількість українських військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти.

В цьому ж інтерв'ю президент Володимир Зеленський також оцінив втрати російської армії. За його словами, РФ втратила 1,6 млн військових, із яких близько 700 тис. – загиблі. Глава держави вважає, що Україна не програє війну, а Росія не перемагає, оскільки ініціатива на полі бою не перебуває в руках окупантів. 

Нагадаємо, раніше Зеленський попередив, що запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, а без додаткових систем Росія може зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни до початку зими. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, однак пояснив, що ситуацію ускладнює потреба США у власних запасах перехоплювачів після війни з Іраном.

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Теги: війна Володимир Зеленський втрати ЗСУ

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