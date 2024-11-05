Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, – Анзін

Державі варто налаштуватися на партнерство з бізнесом, бо саме у тандемі з підприємцями можливо забезпечити швидке економічне відновлення, пояснює Анзін

Під час війни бізнес та держава стали тісними партнерами: бізнес активно підтримує армію, фінансує волонтерські ініціативи та допомагає переселенцям. Натомість український бізнес потребує стабільності та передбачуваності у взаємодії з державою. Про це у своїй колонці пише генеральний директор компанії Vartis Роман Анзін.

В умовах війни підприємці розуміють, що державна політика має змінюватися відповідно до нових реалій, однак ці зміни повинні бути поступовими та обґрунтованими. На думку підприємця, бізнес готовий до обґрунтованого підвищення податків за умови, що ці кошти будуть ефективно використовуватися на потреби війни та відновлення країни.

Державі варто налаштуватися на партнерство з бізнесом, бо саме у тандемі з підприємцями можливо забезпечити швидке економічне відновлення, пояснює Анзін. Чіткі та стабільні правила дадуть можливість будувати плани на майбутнє, інвестувати у розвиток і найголовніше – працювати на відбудову країни.

В умовах, коли держава гарантує прозорі й зрозумілі правила ведення бізнесу, а підприємці отримують можливість планувати свою діяльність у стабільному середовищі, країна має шанс успішно пройти відновлення і стати новим економічним феноменом післявоєнної Європи, резюмує бізнесмен.