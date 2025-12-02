Головна Країна Політика
The Telegraph спрогнозував, як відставка Єрмака вплине на мирну угоду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Андрій Єрмак до свого звільнення очолював переговорну групу України
фото: Андрій Єрмак

За словами журналістів, після звільнення очільника Банкової мирний процес може отримати нову динаміку

Відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента мають посилити політичні позиції президента Володимира Зеленського під час мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Ще до повернення Трампа до Білого дому у січні 2025 року стосунки Єрмака з рухом MAGA були напруженими. Обіцянка Єрмака розслідувати діяльність Burisma, української енергетичної компанії, де працював син Джо Байдена Гантер Байден, на певний час зблизила його з Трампом. Коли стало зрозуміло, що Єрмак висловився без схвалення Зеленського, прихильність до нього у колі Трампа згасла.

Зазначається, що відставка Єрмака відкриває шлях для більш прихильних до американського президента Дональда Трампа діячів, які можуть посилити свої позиції в українській переговорній команді. Зокрема, у статті згадується начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який нещодавно проводив в Абу-Дабі зустріч із міністром армії США Деном Дрісколлом, де наголосив на вирішальній ролі Трампа у завершенні війни в Україні.

Видання наголошує, що оскільки Путін також усунув Дмитра Козака, російського перемовника, який регулярно контактував з Єрмаком, мирний процес може нарешті отримати нову динаміку. «Відставка Єрмака та обіцянка Зеленського оновити структуру Офісу президента мають тимчасово посилити політичні позиції глави держави в умовах війни. Це може стати й більш тривалим поштовхом для перспектив встановлення миру в Україні», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

