«Укроборонпром» відкриває представництво у США за допомогою юристів Трампа

До кінця року компанія надаватиме адвокатські послуги з правового консалтингу з питань вибору оптимальної юридичної форми створення представництва у Вашингтоні

Squire Patton Boggs – міжнародна юридична фірма, яку називають однією з найбільших лобістських фірм у світі

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («УОП») 23 травня підписало договір із компанією Squire Patton Boggs (US) LLP (США) про адвокатські послуги щодо створення свого представництва у США на $20 тис. Як передає «Главком», про це повідомляється у системі «Прозорро», повідомляють Наші гроші.

Squire Patton Boggs – міжнародна юридична фірма, яку називають однією з найбільших лобістських фірм у світі. За даними CNN, у 2022 році комітет політичних дій Трампа «Save America» виплатив їй майже $250 тис. за юридичні витрати. А в 2024 році Bloomberg Law повідомив, що фірма найняла колишнього радника Трампа з міжнародної економіки Еверетта Айсенстата і ексміністра оборони Марка Еспера. Партнер компанії Ед Ньюберрі говорив, що він і нова голова адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз обмінялися текстовими повідомленнями безпосередньо перед виборами.

До кінця року компанія надаватиме адвокатські послуги з правового консалтингу з питань вибору оптимальної юридичної форми створення представництва у Вашингтоні. Зокрема:

консультуватиме щодо найбільш відповідної форми офісу. Ця рекомендація враховуватиме операційні потреби «УОП», включаючи мінімізацію податкових зобов’язань за умов очікуваної комерційної діяльності та сприяння імміграції українського персоналу;

консультуватиме щодо податкових наслідків у США, розкриття «УОП» перед податковими органами США, можливі міркування щодо податкового планування та пов’язані з оподаткуванням обмеження на діяльність з метою використання переваг бізнес-форми;

оцінить наслідки відповідальності для кожної форми бізнесу;

запропонує структуру, яка зменшить ризики судових процесів, особливо пов’язаних з фактом володіння «УОП» українським урядом та із потенційними зв’язками «УОП» з оборонною промисловістю;

проаналізує імміграційні стратегії для полегшення переведення українських працівників.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено для адвокатських послуг. Замовник розіслав запити про надання комерційної пропозиції. Позитивний відгук щодо надання цих послуг із підтвердженням подальшої готовності реєструвати представництво та надавати супутні послуги (податковий та візовий консалтинг тощо) надійшов виключно від «Squire Patton Boggs». Вона є однією з провідних у США, має значний досвід і позитивно характеризується на ринку, в тому числі має численні відзнаки у національних і міжнародних рейтингах.

Нагадаємо, Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» посіло 49 сходинку у рейтингу найбільших за виторгом оборонних компаній світу. Про це свідчить рейтинг Defense News. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце у рейтингу. Таким чином, за рік компанія стрибнула одразу на 16 сходинок.

Зі 100 найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше – його виторг за 2023 рік зріс на 72% до $2,207 млрд. У першому півріччі 2024 року цей темп зберігся.

До слова, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вироки сімом посадовцям державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», яка є структурним підрозділом державної компанії «Укроборонпром», у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).