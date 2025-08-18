Український фігурист Колісник отримав паспорт США

23-річний Колісник виступає у танцях на льоду

Колісник народився у Харкові та переїхав до США у 14-річному віці

Український фігурист Вадим Колісник отримав американський паспорт. Про це повідомляє «Главком».

«Дякую моїй чудовій партнерці Емілії Зінгас і збірній США за те, що це сталося. Ми обидва мріємо представляти США на Олімпіаді, і тепер ми стали на крок ближче до цього», – написав Колісник.

Колісник народився у Харкові та переїхав до США у 14-річному віці.

23-річний фігурист виступає у танцях на льоду. Разом із кіпрсько-американською фігуристкою Емілією Зінгас вони двічі посідали четверте місце на чемпіонатах США.

Також Колісник разом з Ейвонлі Нгуен ставав чемпіоном світу серед юніорів. Однак, їхня пара розпалася в 2020 році.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.