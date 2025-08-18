Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український фігурист Колісник отримав паспорт США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Український фігурист Колісник отримав паспорт США
23-річний Колісник виступає у танцях на льоду

Колісник народився у Харкові та переїхав до США у 14-річному віці

Український фігурист Вадим Колісник отримав американський паспорт. Про це повідомляє «Главком».

«Дякую моїй чудовій партнерці Емілії Зінгас і збірній США за те, що це сталося. Ми обидва мріємо представляти США на Олімпіаді, і тепер ми стали на крок ближче до цього», – написав Колісник.

Колісник народився у Харкові та переїхав до США у 14-річному віці.

23-річний фігурист виступає у танцях на льоду. Разом із кіпрсько-американською фігуристкою Емілією Зінгас вони двічі посідали четверте місце на чемпіонатах США.

Також Колісник разом з Ейвонлі Нгуен ставав чемпіоном світу серед юніорів. Однак, їхня пара розпалася в 2020 році.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Читайте також:

Теги: паспорт громадянство США фігурне катання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент заявив, що хоче швидко та надійно закінчити війну
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
Сьогодні, 06:20
Потяг зійшов з рейок біля Гордона
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)
13 серпня, 14:34
Зеленський та Путін мають опинитися в одній кімнаті та домовитися, вважає американський президент
Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі
11 серпня, 22:22
Міністерство юстиції США конфіскувало багато активів, пов'язаних з Мадуро
США обіцяють $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати лідера Венесуели
8 серпня, 06:58
Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня
Трамп зберігає базовий тариф у 10%, але не для всіх: деталі нового тарифного плану США
1 серпня, 04:46
Цей санкційний пакет – найбільший із часів кампанії «максимального тиску», розпочатої адміністрацією Дональда Трампа
США запровадили проти Ірану наймасштабніші санкції з 2018 року
31 липня, 04:02
Трамп: Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав?
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
27 липня, 22:35
Трамп оголосив про укладання угоди з Євросоюзом
США досягли торгівельної угоди з Єврозоюзом
27 липня, 21:58
Рівень ожиріння в США досяг рекордної точки
У США ожиріння стало проблемою для половини населення – Bloomberg
25 липня, 03:20

Новини

Український фігурист Колісник отримав паспорт США
Український фігурист Колісник отримав паспорт США
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
Українські баскетболісти прибули до Словаччини, де зіграють матч пре-кваліфікації чемпіонату світу
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
«2 см нижче – «200». Титулований спортсмен розказав, як був за крок від смерті на війні
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи
У Британії фанату заборонили відвідувати стадіони через расистські образи
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії
Гравчиня збірної України з баскетболу Уро-Ніле продовжить кар'єру у Швейцарії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua