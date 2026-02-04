Тимчасове проживання та орендна плата: Україна змінює правила користування службовим житлом

Службове житло не підлягатиме приватизації і надаватиметься лише на період виконання службових обов’язків

В Україні змінюють правила використання службового житла – його більше не можна отримувати у власність через приватизацію, оскільки інакше держава і громади втратять можливість надавати його у якості службового тим, хто цього потребує, зокрема, по роботі. Проживати у службовому житлі можна буде лише тимчасово і за призначенням, а також за пільгову орендну плату. Про це «Главкому» розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, нардепка Олена Шуляк.

За словами парламентарки, все це передбачає нещодавно ухвалений законопроєкт №12377, який зараз очікує на підпис президента. Він скасовує радянський Житловий кодекс 1983 року, наслідком дії якого стало те, що призначення службового житла і досі не розуміють ні громадяни, ні органи місцевого самоврядування, тому воно використовується не за прямим призначенням, а переходить у власність, перестаючи бути службовим.

«Механізм «роздержавлення» перетворив службове житло на спосіб безоплатної приватизації та нечесне заволодіння службовим житлом в Україні. З останніх випадків – роздача у власність службового житла в академії МВС, суддям, їхнім помічникам, які вже мають власну нерухомість, і не одну. Натомість ті громадяни, які по роботі мають право користуватися службовим житлом і дійсно потребують поліпшення житлових умов, такої можливості позбавлені», – пояснила Шуляк.

Нардепка підкреслила, що механіка надання службового житла у більшості країн наступна: після звільнення працівника службове житло переходить новому співробітнику. Наприклад, у Німеччині держава керує понад 62 тис. квартир через єдиного держоператора, надаючи житло федеральним службовцям, суддям та військовим на умовах пільгової оренди. Польща навпаки децентралізувала питання службового житла, регулюючи його галузевими актами. Окремо регулюються питання надання службового житла військовослужбовцям, поліцейським, але всі вони можуть обирати між квартирою, місцем у гуртожитку чи грошовою субсидією.

У США військовослужбовцям надається гнучка система житлової підтримки, орієнтована на грошову компенсацію. Військові можуть жити на базі або орендувати житло поза нею, отримуючи компенсацію, що залежить від ринкових умов та рангу. Велика Британія централізовано надає службове житло військовим через Міноборони, при цьому житло не підлягає приватизації, а орендна плата субсидується. Усі ці моделі мають впорядкований облік, пов’язують доступ до житла з мобільністю та службовим статусом, працюючи на умовах пільгової оренди.

В Україні, наголосила Шуляк, службове житло почне відігравати свою справжню роль – тимчасового житла, яке надається в оренду тим, хто за специфікою роботи повинен проживати поруч. Його мета – не заміщувати соціальне житло, а слугувати ефективним інструментом для забезпечення кадрами, які необхідні громадам та державі.

«Важливо, що службове житло не підлягатиме приватизації і надаватиметься лише на період виконання службових обов’язків, що має унеможливити зловживання. Перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для державного фонду визначатиме Кабмін, а для місцевих – самі громади», – зауважила нардепка.

Наостанок парламентарка повідомила, що навіть проживаючи в службовому помешканні, людина зможе одночасно брати участь у державних програмах підтримки, що передбачають придбання власного житла..

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт «Про основні засади житлової політики»