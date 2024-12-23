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«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Укрпошта» запроваджує нові тарифи на доставку посилок
Вагу при відправлені посилки все таки потрібно буде вказувати, щоб нічого не вкрали
фото з відкритих джерел

З 1 січня пакувати відправляти посилки можна буде як в пакуванні «Укрпошти», так і у власному

«Укрпошта» з 1 січня повністю відмовляється від тарифів, які залежать від ваги. Тепер вони будуть залежати виключно від об’єму. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом «Пріоритетний», а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів), може скористатись тарифом «Базовий», – йдеться в повідомленні.

Проте вагу при відправлені все таки потрібно буде вказувати, щоб нічого не вкрали.

«Я постійно чую, як змінюється вага на посилку після додання пакувального матеріалу і т.і. та як зростає ціна. Тепер в нас всього цього не буде. Ціна фіксована і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут Вам треба буде лише лінійка», – пише він.

Ці зміни пов’язані з тим, що «Укрпошта» закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями, тож і доставка, і якість доставки буде значно кращою.

«А щоб це сталось швидше – переходимо на стандартизоване упакування (наше або ваше, не важливо). Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення», – пише Смілянський.

Трохи детальніше про тарифи, новий мобільний застосунок, програму лояльності для клієнтів і ще про багато нового та цікавого обіцяють повідомити згодом.

Раніше повідомлялося, що «Укртелеком» з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо. 

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Теги: Укрпошта тарифи перевезення Ігор Смілянський застосунок

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