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Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації розказав, як місто підготувалося до облоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації розказав, як місто підготувалося до облоги
Сергій Добряк: На черзі закупівля нової партії з шести тисяч штук «зубів дракона»
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Довкола Покровська – 87-кілометровий протитанковий рів»

За п’ять кілометрів від Покровська вже встановлено фортифікаційні споруди «зуби дракона». Також довкола Покровська є 87-кілометровий протитанковий рів. Про це у інтерв'ю «Главкому» повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Як відомо, міська рада на початку листопада 2024 року за 11,3 млн грн провела закупівлю піраміди загороджувальної «ПЗ-1» (так звані «зуби дракона») у кількості 7 тис. штук. Термін поставки товару був 30 листопада. На запитання журналістів, чи не запізно відбулися ці закупівлі, Добряк дав відповідь.

«На Донеччині за кожним містом і громадою закріплено бойову бригаду. Саме військові відповідальні за оборону конкретних населених пунктів, вони розробляють відповідні плани оборони, які є таємними. Згідно з розрахунками військових, кожна громада закуповує визначені матеріали та послуги. Наприклад, наша бойова бригада вперше зробила нам оборонне замовлення у серпні 2024 року», – пояснив начальник Покровської міської військової адміністрації.

За його словами, до цього часу Покровська міська військова адміністрація «не сиділа без діла», а залучала бізнес та спонсорів для зведення укріплень.

«Також нам допомагають будівельники з шести інших областей. Так з’явився 87-кілометровий протитанковий рів довкола Покровська та інші фортифікаційні споруди. Що стосується згаданих вами «зубів дракона», то їх встановлено за п’ять кілометрів від Покровська. На черзі закупівля нової партії з шести тисяч штук «зубів дракона», – додав Сергій Добряк. Він запевнив, що роботи з укріплення міста продовжуються.

Нагадаємо, російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни

До слова, глава спецштабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt заявив, що Україна втратить Покровськ Донецької області наприкінці цього року або на початку наступного.  

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Теги: бізнес партії військові громада послуги місто Покровськ

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