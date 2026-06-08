Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало «Укргідроенерго»

За результатами аналізу фінансової звітності за 2025 рік, 78% українських компаній завершили рік із прибутком – це 173 510 підприємств. Водночас 21% бізнесів (45 752 компанії) зафіксували збитки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

«Загалом фінансову звітність подали 429,8 тисячі компаній. Для аналізу було відібрано 222,3 тисячі компаній, які не мали статусу «неприбутковості», мають виторг більш ніж 0, зазначили дані про чистий прибуток та мають організаційно-правову форму: ТОВ, приватне підприємство, фермерське господарство, акціонерне товариство, дочірнє підприємство. До великого бізнесу увійшли компанії з виторгом від 1 млрд грн, у середньому сегменті компанії із виторгом від 100 млн та до 1 млрд грн, а всі, чий виторг менший за 100 млн грн, об’єднані у групу малого бізнесу», – пояснюється у дослідженні.

Найбільш прибутковим виявився середній бізнес: 89% компаній. Це підприємства із виторгом від 100 млн до 1 млрд грн. Великий бізнес відстає незначно: серед компаній з виторгом понад 1 млрд грн прибуток отримали 86%. У сегменті малого бізнесу, де річний виторг не перевищує 100 млн грн, частка прибуткових підприємств становила 77%.

Водночас якщо оцінювати рентабельність продажів, то найкращі показники має малий бізнес: у половини таких компаній вона становить понад 5%. Натомість половина великих прибуткових підприємств працює з рентабельністю менш як 2,6%. Для половини компаній середнього бізнесу цей показник не перевищує 3,85%.

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало «Укргідроенерго» – 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли «Укрнафта» з показником 16,05 млрд грн та «Енергоатом» із прибутком 11,85 млрд грн.

До десятки компаній із найбільшим чистим прибутком також потрапили Оператор ГТС України, Центренерго, «Рошен», УМЗ, СКМ Фінанс, Укрфінжитло та Д. Трейдінг.

До слова, три чверті українських підприємств стикаються з нестачею персоналу, а на єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 200 тис. відкритих позицій. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі Jobs & Skills 4 Ukraine.