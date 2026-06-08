Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році
Найбільш прибутковим виявився середній бізнес: 89% компаній
фото: glavcom.ua

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало «Укргідроенерго»

За результатами аналізу фінансової звітності за 2025 рік, 78% українських компаній завершили рік із прибутком – це 173 510 підприємств. Водночас 21% бізнесів (45 752 компанії) зафіксували збитки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

«Загалом фінансову звітність подали 429,8 тисячі компаній. Для аналізу було відібрано 222,3 тисячі компаній, які не мали статусу «неприбутковості», мають виторг більш ніж 0, зазначили дані про чистий прибуток та мають організаційно-правову форму: ТОВ, приватне підприємство, фермерське господарство, акціонерне товариство, дочірнє підприємство. До великого бізнесу увійшли компанії з виторгом від 1 млрд грн, у середньому сегменті компанії із виторгом від 100 млн та до 1 млрд грн, а всі, чий виторг менший за 100 млн грн, об’єднані у групу малого бізнесу», – пояснюється у дослідженні.

Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році фото 1

Найбільш прибутковим виявився середній бізнес: 89% компаній. Це підприємства із виторгом від 100 млн до 1 млрд грн. Великий бізнес відстає незначно: серед компаній з виторгом понад 1 млрд грн прибуток отримали 86%. У сегменті малого бізнесу, де річний виторг не перевищує 100 млн грн, частка прибуткових підприємств становила 77%.

Водночас якщо оцінювати рентабельність продажів, то найкращі показники має малий бізнес: у половини таких компаній вона становить понад 5%. Натомість половина великих прибуткових підприємств працює з рентабельністю менш як 2,6%. Для половини компаній середнього бізнесу цей показник не перевищує 3,85%.

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало «Укргідроенерго» – 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли «Укрнафта» з показником 16,05 млрд грн та «Енергоатом» із прибутком 11,85 млрд грн.

Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році фото 2

До десятки компаній із найбільшим чистим прибутком також потрапили Оператор ГТС України, Центренерго, «Рошен», УМЗ, СКМ Фінанс, Укрфінжитло та Д. Трейдінг.

До слова, три чверті українських підприємств стикаються з нестачею персоналу, а на єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 200 тис. відкритих позицій. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі Jobs & Skills 4 Ukraine. 

Читайте також:

Теги: бізнес гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Три чверті українських підприємств не можуть закрити всі відкриті вакансії через нестачу персоналу
Кадровий голод: в Україні відкрито понад 200 тис. вакансій
5 червня, 05:40
«Наша Ряба» експортується до 70 країн – тепер МХП заходить і на грецький ринок
Після Іспанії – Греція: МХП купує виробника птиці Nitsiakos
30 травня, 23:00
За словами Христини, США витрачають на охорону здоров'я астрономічні суми, які щороку сягають близько $5,3 трильйона
Українка, що мешкає у США, розповіла, чому американці бояться викликати «швидку»
30 травня, 21:15
Щоб зберегти статус критичності, компанії тепер зобов'язані платити працівникам щонайменше три мінімальні зарплати
Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
30 травня, 19:15
Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США
Українка розповіла, скільки грошей потрібно для переїзду до США
19 травня, 16:21
Соцмережа намагається спонукати користувачів оплачувати «верифікацію»
Мережа X обмежила дописи і відповіді користувачам без синьої галочки
19 травня, 13:55
Як бізнес обирає простір для розвитку
Як бізнес обирає простір для розвитку Реклама
18 травня, 14:30
Пріоритет уряду – створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися й працювати у своїх громадах
Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах
16 травня, 22:10
Тімченко наголосив, що зараз інвестиції компанії спрямовані на збільшення стійкості енергосистеми
Від початку повномасштабної війни ДТЕК вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми» – Тімченко
8 травня, 17:03

Бізнес

Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році
Топ-10 найприбутковіших компаній України: хто заробив найбільше у 2025 році
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
За п’ять місяців ДТЕК виготовив 6 комбайнів та 909 тисяч запчастин для шахт до наступної зими
Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт
Перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії можливий після визначення державної політики у сфері енергетики – експерт
Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу
Промисловці закликали уряд не списувати вантажні вагони через вік: є ризик дефіциту рухомого складу
ДТЕК представив перший в Україні інструмент з підбору вакансій для ветеранів з інвалідністю
ДТЕК представив перший в Україні інструмент з підбору вакансій для ветеранів з інвалідністю

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Вчора, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua